Qui est Ronnie Hillman ? En savoir plus sur la NFL Star Fighting Cancer. – La vie hollywoodienne

Crédit d’image : Shane Roper/CSM/Shutterstock

Ronnie est un ancien porteur de ballon des Broncos de Denver.

Il a remporté le Super Bowl 2016 aux côtés de Peyton Manning.

On lui a diagnostiqué un cancer rare appelé carcinome médullaire rénal.

Comme Ronnie Hillman, 31 ans, se bat pour sa vie et sa santé dans les soins palliatifs, les fans de l’ancien porteur de ballon des Broncos de Denver se souviennent de sa victoire spectaculaire au Super Bowl 50 en février 2016. La carrière sportive très réussie du natif de Compton, en Californie, a commencé dans l’État de San Diego. l’équipe de football des Aztèques et l’a conduit à la NFL. Maintenant, selon TMZil se bat pour sa vie en soins palliatifs avec une “forme de cancer néoplasmique rare mais très agressive qui affecte principalement les jeunes Afro-Américains atteints du trait drépanocytaire”.

Voici ce qu’il faut savoir sur Ronnie et sa carrière.

1. Il a eu une carrière remarquable.

Ronnie est une star depuis le début de sa carrière. En 2012, il était un choix de troisième ronde et, bien sûr, il a effectué un passage de haut niveau en tant que porteur de ballon pour les Broncos de Denver, où il a disputé 48 matchs avec l’équipe. En février 2016, lui et les Broncos ont battu les Panthers de la Caroline au Super Bowl 50, et il a ensuite quitté l’équipe en septembre de la même année. Ronnie a ensuite joué pour les Vikings du Minnesota et les Cowboys de Dallas, mais sa grande victoire aux côtés de la légende de la NFL Peyton Manning reste son moment de carrière déterminant.

2. Il est aimé de ses coéquipiers.

Selon TMZ, les anciens coéquipiers de Ronnie se sont tournés vers les réseaux sociaux pour commenter la tragique nouvelle. “S’il vous plaît, priez pour Ronnie Hillman, il est en hospice et ne va pas bien”, a écrit Orlando Franklin, qui a joué avec Ronnie pour les Broncos, via Twitter le 20 décembre 2022. Ancien coéquipier Derek Wolfe aurait dit 104.3 Le ventilateur le mardi 21 décembre, que ça “ne va pas bien”. “Il a une pneumonie et je le mets là-bas juste pour lui envoyer des ondes positives”, a déclaré Derek à propos de son copain, ajoutant qu’il était “un mec génial à tous points de vue”. Orlando en particulier semblait affligé, tweetant plusieurs fois le 20 décembre. “Seigneur, s’il te plaît, aie pitié, s’il te plaît”, a-t-il écrit.

#BroncosCountry s’il vous plaît priez pour Ronnie Hillman, il est en hospice et ne va pas bien. —Orlando Franklin (@OFranklin74) 20 décembre 2022

3. C’était une star de l’athlétisme au lycée.

Selon sa page Wikipedia, Ronnie est devenu une force athlétique au lycée. Au lycée La Habra, il s’est très tôt distingué par des lettres en athlétisme, football et basket-ball. Il a ensuite joué pour les Aztèques de l’État de San Diego avant de passer au football professionnel.

4. Il vient d’une famille de foi.

Alors que Ronnie combat le cancer rare, le 21 décembre, sa famille a publié une déclaration pleine d’espoir. « En tant que famille, nous espérons au-delà de tout espoir, et nous avons une foi qui peut déplacer des montagnes », a écrit la famille via Instagram, en partie. « Nous comprenons aussi que la volonté de Dieu n’est pas toujours la nôtre ; par conséquent, en tant que famille, nous nous soumettons à la volonté de notre Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de vos prières, mais nous avons également besoin de votre compréhension et de votre respect pour Ronnie et la vie privée de notre famille en ce moment.

Cooper Kupp: 5 choses sur le MVP du Super Bowl qui a guidé les Rams vers la victoire

5. Il a été diagnostiqué en août.

Selon la déclaration de la famille, le grand NFL est aux prises avec la maladie depuis des mois et a été diagnostiqué en août. Il est actuellement dans un hospice et est gardé “hors de la douleur”. “Bien que ce message soit difficile à partager, nous estimons qu’il est nécessaire”, ont-ils écrit. « En août de cette année, Ronnie a reçu un diagnostic de carcinome médullaire rénal. Le carcinome médullaire rénal (RMC) est une forme de cancer rare mais très agressive qui affecte principalement les jeunes Afro-Américains atteints du trait drépanocytaire. Malheureusement, le traitement n’a pas été couronné de succès et notre bien-aimé RJ est actuellement sous soins palliatifs où il est maintenu à l’aise et sans douleur.

