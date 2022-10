Qui est Rojean Kar ? Travis Scott nie avoir trompé Kylie avec le modèle IG – Hollywood Life

Voir la galerie





“Beaucoup de conneries bizarres se passent” Travis Scott posté le 23 octobre, au milieu d’une série de rumeurs selon lesquelles il aurait triché Kylie Jenner avec modèle Instagram Rojean Kar. Après que Rojean ait publié une histoire Instagram d’elle apparemment traînant sur le plateau de production de Travis, le rappeur de 31 ans s’est tourné vers ses réseaux sociaux pour arrêter le bourdonnement de toute infidélité présumée. “Une personne non invitée prenait des photos de ce qui était censé être un plateau fermé sur lequel je réalisais une vidéo”, a écrit Travis. « Je le dis pour la dernière fois : je ne connais pas cette personne. Je n’ai jamais été avec cette personne. Alors s’il vous plaît, arrêtez avec les cyber-jeux continus et la narration fictive.

Après une courte pause, Travis et Kylie ont ravivé leur amour en 2021 en accueillant leur deuxième enfant ensemble. Depuis lors, les choses se sont bien passées, les deux ayant des rendez-vous ensemble. Alors, qui est cette personne que Travis prétend ne pas connaître ? Qui est Rojean Kar ?

Rojean a réfuté le déni de Travis

“Ce que nous n’allons pas faire, c’est que nous n’allons pas me mentir”, a déclaré Rojean dans une série de vidéos posté sur son histoire Instagram, par Cosmopolite. “J’ai prétendu que je ne te connaissais pas, j’ai accepté n’importe quel putain de récit… peu importe combien de conneries j’en ai tiré. Mais dire que tu ne me connais pas et que tu n’as jamais été avec moi alors que tu as définitivement été avec moi, alors que tout le monde t’a vu avec moi, alors que j’ai des photos et des vidéos de toi avec moi ? Allez. Allez, monsieur.

“J’ai couru par la putain de porte, et toutes les filles que je connais m’ont fait exploser comme, ‘Travis te demande. Revenir.’ Faisons-nous semblant que cela ne s’est pas produit aussi ? Tu trompes cette salope chaque putain de nuit. Toute la putain de ville le voit ! Ne fais pas ça. … Je m’en fiche. J’espère que votre cascadeur de relations publiques se passera bien et que le monde entier l’achètera, même si vous êtes l’être humain le plus merdique qui ait jamais marché sur cette terre. Elle a ensuite fait allusion au fait d’avoir “un tas de vidéos et de photos nues” de Travis.

Rojean Kar est un modèle Instagram

Rojean, alias @YungSweetRo sur Instagram, est une personnalité des médias sociaux. En octobre 2022, elle comptait plus de 382 000 abonnés sur Instagram. Comme la plupart dans sa profession, elle poste des photos d’elle dans des tenues sexy et glamour.

Elle aime voyager

En mars et juin 2022, Rojean a publié une série de clichés de ses voyages séparés à Paris. “et la chanson que tu chantais.. toujours, toujours je l’entendrai”, a-t-elle légendé sa galerie de mars. Elle a également publié des photos de ses voyages dans des endroits plus ensoleillés (ce qui lui a permis de modéliser sa collection de bikinis.)

Elle était auparavant liée à Travis Scott

Rojean et Travis auraient été liés pour la première fois en 2013, par Page 6, et certains fans se sont demandé si Travis avait déjà complètement mis fin aux choses avec elle. Lorsque Travis et Kylie ont interrompu leur relation amoureuse en 2019, il y avait des rumeurs selon lesquelles Rojean aurait causé la rupture. Elle a par la suite nié toute implication. “Aucune de ces rumeurs n’est vraie, c’est juste Internet qui crée un faux récit”, a-t-elle écrit sur une histoire Instagram, par E ! Nouvelles. “S’il vous plaît, arrêtez de répandre des mensonges et laissez-le, elle et moi seuls, car cela affecte la vie réelle. Merci.”

Rojean Kar a assisté au concert de Kanye West en décembre 2021

“J’ai tellement manqué des émissions que je n’ai même pas agi comme si j’étais trop cool pour prendre des vidéos”, a déclaré Rojean sous-titré une galerie IG qu’elle a publiée le 11 décembre 2021, montrant son temps à Kanye “ye” West et de Drake Concert-bénéfice Larry Hoover gratuit. Rojean a partagé des photos et des vidéos de ce qui semblait être la configuration d’avant-spectacle, y compris une vérification du son apparente de Ye lui-même. Elle a capturé un moment où Drake et Ye étaient ensemble sur scène, ainsi qu’une photo de la foule au LA Memorial Coliseum.