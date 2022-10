Qui est Rohan Campbell ? 5 choses à propos de l’étoile “Halloween Ends” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Halloween se termine est la conclusion très attendue de la Jamie Lee Curtis franchise d’horreur avec le retour de personnages bien-aimés, y compris Kyle Richards‘ Lindsey Wallace, et l’ajout de nouveaux visages comme Rohan Campbell. Rohan, 25 ans, rejoint le casting qui affrontera Michael Myers pour la dernière fois lorsque le film sortira le 14 octobre dans les salles et sur Peacock.

Alors, qui est Rohan Campbell ? Faites connaissance avec les talentueux Halloween se termine étoile ci-dessous !

Rohan joue Corey dans “Halloween Ends”.

de Rohan Halloween se termine Le personnage est Corey Cunningham, un adolescent accusé du meurtre d’un enfant alors qu’il gardait. Cela ressemble à un acte commis par Michael Myers, pas Corey ! Il est possible que Corey ait été accusé du crime et Laurie Strode devra l’aider à laver son nom et à vaincre Michael Myers une fois pour toutes.

Il est canadien.

Rohan est né à Calgary, en Alberta, et a grandi dans la petite ville de Cochrane, située à environ 11 milles à l’ouest de Calgary. Il est né de parents immigrés britanniques et a grandi avec deux frères, selon son IMDb. Rohan a déménagé à Vancouver à l’âge de 17 ans.

Il a fait ses débuts d’acteur en 2008.

Le premier concert d’acteur de Rohan était le téléfilm de 2008 Menace. Il a enchaîné avec quelques films canadiens, dont la comédie romantique Le bon type de mal et le film dramatique La vallée d’en bas. À la télévision, il est apparu dans dix épisodes de la série de science-fiction Méca-X24. Rohan a également eu de brefs rôles dans Surnaturel, iZombie, Les 100et Rivière Vierge.

Il joue dans “The Hardy Boys”.

Rohan est surtout connu pour avoir joué Frank Hardy dans l’adaptation télévisée Hulu de Les Hardy Boys séries de livres. Il joue aux côtés Alexandre Elliott qui joue son jeune frère à l’écran, Joe Hardy. L’émission suit les frères Hardy qui résolvent des affaires dans leur ville mystérieuse. Les Hardy Boys a été diffusé pendant deux saisons.

Il a une petite-amie.

Rohan et sa magnifique petite amie, Lauren Boyd, partagent souvent des photos les uns des autres sur les réseaux sociaux. Lauren a assisté à la Halloween se termine première sur le tapis rouge avec Rohan le 11 octobre. Nous ne savons pas grand-chose sur Lauren, mais il ressort clairement des photos Instagram de Rohan qu’il est follement amoureux d’elle !