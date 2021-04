Roger Goodell de la NFL a été choisi pour succéder au commissaire sortant Paul Tagliabue.

L’homme d’affaires a commencé sa carrière dans la NFL en 1982 en tant que stagiaire administratif au bureau de la ligue.

Roger Goodell a succédé à Paul Tagliabue en tant que commissaire de la NFL Crédit: AP

Qui est Roger Goodell et depuis combien de temps est-il commissaire de la NFL?

Roger Goodell, 62 ans, est commissaire de la NFL depuis 2006.

Il a commencé à faire des stages et à gravir les échelons et en 1987, il a été nommé assistant du président de la Conférence américaine de football, Lamar Hunt.

Il travaillait sous l’aile du commissaire Paul Tagliabue.

En raison de son succès en tant qu’assistant, Goodell a été nommé vice-président exécutif et chef de l’exploitation en décembre 2001.

Goodell est commissaire de la NFL depuis 2006 Crédit: Reuters

Comme nouvelle que Tagliabue prenait sa retraite, Goodell a été considéré comme une option pour le remplacer en tant que commissaire.

Il a battu Gregg Levy dans un processus de vote et en août 2006 a été choisi pour succéder à Tagliabue.

Il a officiellement commencé son rôle le 1er septembre.

Quelle est la valeur nette de Roger Goodell?

La valeur nette estimée de Goodell est de 175 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

Son salaire serait d’environ 50 millions de dollars par an.

Goodell a joué un rôle déterminant dans l’expansion et le succès de la NFL depuis qu’il a été nommé commissaire.

Comme Forbes l’a noté, lorsque Goodell a pris la relève en 2006, la franchise moyenne de la NFL valait moins de 900 millions de dollars et avait des bénéfices de 31 millions de dollars.

Goodell gagnerait environ 50 millions de dollars par an Crédit: AP

Une décennie plus tard, ces chiffres avaient grimpé à 2,5 milliards de dollars et 101 millions de dollars.

À l’heure actuelle, le chiffre d’affaires annuel de la NFL est d’environ 15 milliards de dollars et tend vers l’objectif de Goodell de 25 milliards de dollars d’ici 2027.

Roger Goodell a-t-il des enfants?

Goodell et sa femme Jane Skinner ont des filles jumelles nées en 2001.

On ne sait pas grand-chose des enfants de Goodell à part qu’ils sont actuellement à l’université.

Dans une interview accordée à USA Today en 2016, Skinner a déclaré que ses filles étaient sportives et impliquées dans le sport.

La mère de deux enfants a déclaré: «Ils pratiquent à la fois des sports d’équipe et individuels: la crosse, le soccer, le tennis et l’athlétisme. Ils ont été à la fois dans des équipes gagnantes et perdantes.

«Nous avons vraiment eu la chance d’avoir des entraîneurs qui ont souligné l’importance de s’amuser, d’apprendre, de travailler en équipe, et je pense que cela se perd parfois de nos jours.

Ajoutant: « C’est toujours tellement amusant pour eux … Ils ont appris à rester positifs, à être résilients. »