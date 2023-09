MA MÈRE, ton père s’est avéré être un grand succès pour ITV.

L’émission de rencontres parle de personnes âgées à la recherche de romance et les téléspectateurs sont tombés amoureux de Roger.

ITV

Le beau Roger a attiré beaucoup d’attention dans l’émission My Mum Your Dad d’ITV.[/caption]

Qui est Roger dans Ma mère, ton père ?

Roger Hawes, père de trois enfants, est devenu célèbre lorsqu’il a rejoint le casting de My Mum, Your Dad d’ITV.

Il est l’un des célibataires âgés de 44 à 58 ans qui sont entrés dans la retraite de 8 millions de livres sterling après avoir été nominés pour l’émission par leurs enfants adultes.

Roger est facteur du Derbyshire et avait 58 ans au moment du tournage.

Il se décrit comme étant : « Amusant, aimant, consciencieux, luttant pour vieillir – je ne veux pas vieillir. »

Qui est Jess, la fille de Roger, dans My Mum, Your Dad ?

Roger a été nominé pour figurer dans My Mum, Your Dad par sa fille Jess.

Elle avait 28 ans au moment du tournage de la série et est planificatrice du réseau ferroviaire.

Parlant de sa décision de proposer son père pour My Mum, Your Dad, Jess a déclaré à ITV : « C’était une chose commune avec mon frère et ma sœur et c’était notre façon de lui dire que nous étions heureux qu’il commence à sortir ensemble, si c’était quelque chose qu’il voulait faire.

« C’était vraiment une échappatoire de notre part, car cela signifiait que nous n’avions pas besoin de nous asseoir et de le dire.

«C’était une façon sournoise de dire : ‘Oh, regarde ça, tu veux enquêter sur ça ?’ Je ne m’attendais vraiment pas à ce que quelque chose en résulte.

Qu’est-il arrivé à la femme de Roger, la star de My Mum Your Dad ?

Roger a révélé sur My Mum, Your Dad que sa femme était décédée d’un cancer de la peau – après avoir trouvé une « petite tache » derrière son oreille.

Il a expliqué qu’ils étaient en couple depuis 37 ans avant sa mort et qu’elle avait déjà lutté contre un cancer du sein.

S’adressant à sa compatriote Caroline, il a révélé : «[My wife] a eu un cancer du sein il y a environ trois ou quatre ans et elle s’en est remise et nous avons pensé : « Génial ».

«Et puis nous étions en vacances en Italie et j’ai juste regardé derrière son oreille et ça l’irritait. Juste un petit point derrière son oreille.

«J’ai dit: ‘Tu dois faire vérifier ça, Jo, à notre retour’. Et elle l’a fait et elle a été vue très rapidement.

« Et c’était un mélanome. Elle ne savait pas à ce moment-là que le cancer avait atteint son cerveau.

Se souvenant du décès de sa femme, il a poursuivi : « Elle a dit : ‘Je suis très fatigué’. J’ai dit : « Allez, je vais te mettre au lit ou tu veux aller sur le canapé ? »

« Elle a dit : « Mettez-moi sur le canapé ». Et puis je suis arrivé environ une demi-heure plus tard et j’aurais évidemment dû appeler une ambulance tout de suite.

« Elle ne s’est pratiquement jamais réveillée. »