Qui est Roger Allam et est-il marié ?

La star d’ENDEAVOR, Roger Allam, fera bientôt ses adieux au drame policier – mais il est toujours sur nos écrans avec Murder in Provence sur ITV.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Roger Allam, de la vie à l’écran à la vie dans les coulisses.

Qui est Roger Allam ?

Roger Allam est un acteur britannique, né le 26 octobre 1953.

Il est surtout connu pour ses performances sur scène, au cinéma et à la télévision et à la radio.

Après des études à l’école Christ’s Hospital de Sussex et à l’université de Manchester, il fait ses débuts au théâtre en 1976.

Sa grande percée sur scène est survenue lorsqu’il est apparu en tant que Javert dans le casting londonien original de la comédie musicale conquérante Les Misérables de 1985 à 1986.





Roger a continué à marcher sur les planches au fur et à mesure que sa carrière à la télévision et au cinéma s’est épanouie, jouant des rôles shakespeariens emblématiques tels que Macbeth, Prospero et Mercutio.

Il a également joué Falstaff dans Henry IV Parts 1 & 2, qui lui a valu son deuxième Olivier Award du meilleur acteur en 2011 – son premier est venu une décennie plus tôt, pour son rôle de capitaine Terri Denis dans Privates on Parade.

À la télévision, il a joué le rôle de Tory Peter Mannion dans la comédie acclamée par la critique de la BBC The Thick of It entre 2007 et 2012.

L’acteur a également joué Ilyrio Mopatis dans Game of Thrones, DSI Mackintosh dans Ashes to Ashes et General Campion dans l’adaptation télévisée de Parade’s End en 2012.

Il est également apparu dans plusieurs films à succès, tels que The Queen, V pour Vendetta et The Iron Lady, ainsi que la voix du narrateur (Death) dans le film de guerre The Book Thief.





Roger est marié à l’actrice Rebecca Saire, qui a joué le rôle de Juliette dans la version 1978 de Roméo et Juliette de la BBC, et ils ont deux fils ensemble, William, qui a suivi les traces de son père en devenant acteur, et Thomas.

Rebecca et William sont tous deux apparus dans la septième saison d’Endeavour en tant que duo mère-fils.

Roger a joué dans Endeavour depuis ses débuts en 2012, jouant l’inspecteur-détective bourru mais au cœur d’or Fred Thursday, qui est à la fois un ami et un mentor du jeune Morse.

En mars 2022, Allam a fait ses débuts dans le rôle principal d’Antoine Verlaque dans Murder in Provence – un drame policier confortable basé sur les romans policiers Verlaque & Bonnet de ML Longworth, aux côtés de Nancy Carroll.

Qui joue Roger Allam dans Endeavour ?

La série policière Endeavour, la préquelle de l’inspecteur Morse, se terminera bientôt après la sortie de la saison neuf – tout comme le personnage d’Allam, Fred Thursday.

Mais Allam admet qu’il n’a aucune idée de la sortie de ses personnages et du destin auquel Fred Thursday sera confronté.

Endeavour est la préquelle perspicace de la très acclamée série Inspector Morse, qui a suivi un jeune Endeavour Morse, joué par Shaun Evans – au début de sa carrière.

Dans une récente interview avec Radio Times, l’acteur a admis qu’il ne pensait pas qu’il tiendrait neuf saisons dans la série.

Il a déclaré: «Nous allons essayer de fournir une raison émotionnelle satisfaisante et satisfaisante pour laquelle Morse de John Thaw ne mentionne jamais un homme appelé Fred Thursday.

“J’espère que c’est satisfaisant pour les fans.

“Il y a eu des moments dans le passé au cours d’une série où ils semblaient s’être séparés, puis ils se sont à nouveau réunis.

“Mais cela, je suppose, devra être une explication satisfaisante de la raison pour laquelle cela se produit finalement.”

La date de sortie de la saison 9 à venir n’a pas encore été annoncée.