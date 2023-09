Qui est Rodrigo Reyes dans « Southern Charm » ? Tout sur la star de la saison 9 – Hollywood Life

Crédit image : Bravo

Rodrigo Reyes est un nouvel acteur de Charme du Sud saison 9.

Rodrigo est architecte d’intérieur.

Rodrigo a un partenaire de longue date.

Il est temps de retourner à Charleston ! Charme du Sud revient pour la saison 9 le 14 septembre et de nouveaux visages rejoignent les Charmers. Rodrigo Reyes est l’un des tout nouveaux membres de la distribution.

Alors, qui est Rodrigo Reyes ? Même s’il est nouveau Charme du Sud, la plupart des acteurs le connaissent très bien. Alors que la saison 9 démarre, voici ce que vous devez savoir sur Rodrigo.

Rodrigo est l’un des trois nouveaux membres de la distribution

Rodrigo est l’un des nouveaux acteurs de la saison 9, avec Rod Razazi et JT Thomas. Trois acteurs comblent le vide laissé par les précédents acteurs Kathryn Dennis et Naomie Olindoqui n’est pas revenu en tant que membre du casting pour la saison 9.

Rodrigo est architecte d’intérieur

Rodrigo possède sa propre entreprise de design d’intérieur appelée RAR Designs, basée à Charleston, en Caroline du Sud. Dans la bio de la page Instagram de son entreprise, Rodrigo se qualifie de « jedécorateur d’intérieur et designer floral.

Rodrigo a un petit ami

Rodrigo entretient une relation à long terme avec son petit ami, Tyler Dugas, depuis 8 ans maintenant. Rodrigo a dit HollywoodVie EXCLUSIVEMENT que Tyler sera présent dans l’émission lors de la saison 9. «Il est docteur en physiothérapie dans un hôpital de la région et quand il le peut, il y parvient. [on the show]. Il est également là pour donner quelques conseils Craig [Conover]. Je veux dire, tout le monde aime Tyler », a déclaré Rodrigo à propos de son amour.

Rodrigo hésitait « au départ » à rejoindre la série

Rodrigo a dit HollywoodVie qu’« au départ », il y avait une certaine hésitation à mettre sa vie et celle de Tyler aux yeux du public. «Je pense qu’une fois que Tyler a été capable de surmonter cette idée et de réaliser, hé, nous allons passer du temps avec nos amis. Ce n’est pas comme si nous étions jetés parmi des inconnus. C’est ce qui l’a rendu un peu plus rassurant pour lui juste en ce qui concerne le fait de donner sa vie.

Rodrigo est ami avec les charmeurs depuis des années

Rodrigo est un ami de longue date de Rose de mouton et autres Charmeurs. Dans son officiel Charme du Sud bio, le rôle de Rodrigo parmi les Charmes est de « les garder les pieds sur terre ».