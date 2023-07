Qui est Rocky dans EastEnders et quel est son vrai nom ?

L’adorable voleur d’EASTENDERS, Rocky, a ébouriffé plus que quelques plumes pendant son séjour à Walford.

Mais depuis son arrivée à Albert Square, il a réussi à se racheter et est désormais en couple avec Kathy Beale.

Brian Conley joue Rocky dans EastEnders[/caption]

Qui est Rocky dans EastEnders ?

Le chappie effronté d’EastEnders s’est présenté pour la première fois sur la place en 2021, prétendant être le père séparé de Sonia Fowler, Terry Cant.

Cependant, il a ensuite lâché la bombe qu’il prétendait être le père de Sonia dans le cadre d’un stratagème que lui et sa nièce Dotty Cotton ont mis au point pour l’escroquer de l’argent de l’héritage de Dot Cotton.

Malgré son complot diabolique, il a depuis réussi à devenir l’un des résidents les plus populaires de Walford.

Il a même regagné la confiance de Kathy Beale et ils sont maintenant en couple.

Rocky est joué par le légendaire comédien Brian Conley.

Avant de rejoindre EastEnders, il était connu pour The Brian Conley Show, ainsi que pour sa sitcom Time After Time, la comédie dramatique de Jed Mercurio The Grimleys et The National Lottery: We’ve Got Your Number.

Parlant de jouer à Rocky, il a déclaré à la BBC en 2021 : « Comme vous pouvez l’imaginer, être un Londonien et maintenant faire partie d’EastEnders est un moment tellement incroyable pour moi.

« Je sais avec certitude que mon père regarde d’en haut et dit » Bravo à ton fils! C’était toujours son programme préféré.

« Donc, à bien des égards, c’est vraiment un honneur de faire partie d’un spectacle aussi emblématique et de travailler avec une équipe incroyablement talentueuse devant et hors caméra. J’ai hâte de commander ma première pinte au Queen Vic.”

Quel est le vrai nom de Rocky dans EastEnders ?

Bien qu’il prétende être Terry Cant, Rocky’s réel nom est Tom Cotton.

Il est le fils du premier mari de Dot Cotton, Charlie Cotton.

Cela signifie que Rocky est le demi-frère de Nick et Andrew Cotton et l’oncle de Dotty Cotton.

Il a fait sa première apparition sur EastEnders en mai 2021.

Quel est l’écart d’âge entre Rocky et Kathy dans EastEnders ?

Le personnage d’EastEnders Kathy Beale est née en 1950, ce qui lui donne 73 ans (en 2023).

Rocky est né en juillet 1961, ce qui signifie qu’il a 62 ans, il y a donc un écart d’âge de 11 ans entre lui et Kathy.

Cependant, dans la vraie vie, l’actrice Gillian Taylforth est née en 1955 et l’acteur Brian en 1961, ce qui signifie qu’ils n’ont en réalité que six ans d’écart.