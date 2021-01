ROBIN Johnstone est un visage familier sur la patinoire Dancing On Ice.

La star a dansé avec Gareth Thomas et Joe Pasquale lors de ses apparitions en 2013 et 2014 dans l’émission – et elle est de retour en tant que partenaire professionnelle cette fois-ci.

Qui est Robin Johnstone?

Robin est une danseuse sur glace professionnelle qui quitte le Canada.

Née à Steinbach, au Manitoba, Robin patine depuis l’âge de deux ans et a décidé de devenir professionnelle à l’âge de vingt ans.

Elle a d’abord travaillé avec le Toronto Ice Theatre, Paramount Canada’s Wonderland et Paramount Kings Island.

Robin a ensuite rejoint Disney on Ice, ce qui était une grande réussite pour le grand fan de Disney.

Elle a joué Mulan, Jane de Tarzan et la princesse Jasmine lors de ses spectacles avec la compagnie.

Elle a également joué dans le cadre des moulages du Cirque du Soleil et de Holiday on Ice.

Apparue pour la première fois dans Dancing on Ice en 2013 et 2014, elle est de retour pour 2021, en partenariat avec le comédien Rufus Hound.

Robin Johnstone est-il marié à Andy Buchanan?

Oui, Robin Johnstone est marié à son compatriote Andy Buchanan – et ce depuis 13 ans!

Sans surprise, le couple s’est rencontré pour la première fois sur la patinoire, alors qu’ils travaillaient tous les deux à Disney on Ice.

Le couple jouait tous les deux dans une émission appelée Jungle Adventures en 2000, dans laquelle Robin jouait Jane, et Andy a patiné comme Simba.

Le couple s’est marié et a commencé leur double acte, patinant ensemble comme Jasmine et Aladdin et jouant ensemble dans le spectacle de cirque acrobatique Crystal.

Quand commence Dancing On Ice 2021?

La nouvelle série de Dancing On Ice débute le 17 janvier.

Les choses commenceront à 18 heures sur ITV, avec des rattrapages disponibles sur ITV Hub.

En raison de la pandémie, les étoiles ont dû former des bulles avec leurs partenaires.

La gamme complète des candidats célèbres comprend: