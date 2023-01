Qui est Robert Hur, l’avocat spécial pour l’affaire des documents Biden ?

M. Hur a promis de “mener l’enquête assignée avec un jugement juste, impartial et impartial”, dans une déclaration qui suivait de près les commentaires de M. Smith après sa nomination. “J’ai l’intention de suivre les faits rapidement et minutieusement, sans crainte ni faveur, et honorerai la confiance placée en moi pour effectuer ce service.”

M. Hur, qui figure sur la liste des républicains enregistrés dans le Maryland, a obtenu son diplôme de premier cycle à Harvard et est diplômé de la Stanford Law School, où il a été rédacteur en chef de la revue juridique.

Après avoir été greffier du juge en chef William H. Rehnquist et juge d’appel fédéral, M. Hur a accepté un poste d’assistant principal de l’actuel directeur du FBI, Christopher A. Wray, qui était alors chef de la division criminelle du ministère de la Justice.

Il a ensuite travaillé comme procureur fédéral dans le Maryland de 2007 à 2014, s’occupant d’une grande variété d’affaires. D’anciens collègues se souviennent de lui comme d’un dur à cuire et intelligent – ​​avec une réputation un peu moins enthousiaste que le dur à cuire de M. Smith.

À Baltimore, M. Hur était connu pour ses enquêtes sur la corruption publique des politiciens démocrates de la ville et du Maryland State House. Il a porté plainte contre l’ancien maire de Baltimore, deux des législateurs de l’État de la ville – tous démocrates – et le chef de la police de la ville. Il a également réprimé la corruption dans les forces de police de la ville et dans le système pénitentiaire de l’État, et il a obtenu des condamnations contre des membres de gangs et le tireur d’une fillette de 3 ans, un crime qui a secoué la ville.

M. Hur a souvent présenté ses poursuites comme la responsabilité nécessaire pour commencer à nettoyer la ville. Après que son bureau ait obtenu une condamnation contre Catherine E. Pugh, l’ancienne maire de Baltimore, M. Hur a déclaré que ses actions visaient à résoudre les «nombreux problèmes urgents» de criminalité et de pauvreté de la ville.

“Nous avons besoin de dévouement et de professionnalisme de la part de nos dirigeants, et non de fraude et de corruption, si nous avons le moindre espoir de résoudre les problèmes”, a-t-il déclaré en 2019. Son bilan d’éradication de la corruption par les démocrates à Baltimore suggère que les républicains à Washington pourraient être moins susceptibles de voir ses décisions avec scepticisme alors qu’il considère le cas de M. Biden.