Qui est Robert Dell? Un pasteur accusé dans le réseau du crime organisé de Home Depot

Il était pasteur d’une église qui aidait les toxicomanes à trouver la rédemption, mais Robert Dell est maintenant accusé d’avoir utilisé ces mêmes toxicomanes pour voler plus de 1,4 million de dollars de produits dans les magasins de bricolage.

Dell, 56 ans, originaire de Goshen, dans le comté d’Orange, dans le nord de l’État de New York, a été accusé de racket et de trafic de biens volés, en raison de son travail de pasteur à la Rock Church de Saint-Pétersbourg, en Floride.

Il était directeur d’une maison de transition pour toxicomanes en convalescence. Les procureurs affirment qu’il s’agissait d’un terrain de recrutement pour le réseau de vols massifs de Dell.

Grâce à cette opération, les personnes impliquées ont récupéré des perceuses et d’autres équipements pour un montant total de plus de 1,4 million de dollars dans les magasins de bricolage Home Depots situés dans plusieurs régions de Floride, à partir de 2016.

Le pasteur Robert Dell est accusé d’avoir organisé un réseau de vols massifs en Floride.

Bureau du shérif du comté de Pinellas



« Les co-conspirateurs, Daniel Mace et Jessica Wild, ont volé la majorité des marchandises et, en moyenne, ont attaqué les magasins cinq à six fois par jour », selon un communiqué du bureau du procureur général de Floride.

« Les co-conspirateurs ont ensuite livré la marchandise au domicile du pasteur Dell pour qu’elle soit vendue sous le nom de la boutique eBay : « Liquidateur oint ». C’est également le nom de la société basée à Saint-Pétersbourg qu’il a créée en 2014 pour superviser l’entreprise, se classant lui-même et sa femme comme co-directeurs, selon les documents de la société consultés par Semaine d’actualités.

Les procureurs affirment que Dell a utilisé des personnes vulnérables, les manipulant parfois et les contraignant à coopérer.

Home Depot pense qu’il a exploité le projet pendant plus de 10 ans, ce qui a entraîné une perte de plus de 5 millions de dollars, a indiqué le bureau du procureur général.

Scott Glenn, vice-président de la protection des actifs de l’entreprise, a déclaré Le journal de Wall Street samedi, le nombre de vols à Tampa a chuté après l’accusation de Dell.

Quatre autres personnes sont désignées comme co-conspirateurs inculpés : Jaclyn Dell, 39 ans, qui est l’épouse de Dell ; Karen Dell, 72 ans, qui est la mère de Dell ; Sauvage, 40 ans ; et Macé, 36 ans.

Jaclyn et Karen auraient aidé à la collecte, à l’expédition et au paiement des biens volés. Jaclyn est accusée de complot et Karen de trafic de biens volés.

Robert Dell était « [forcing] personnes vulnérables » pour participer au vol de masse, a déclaré cette semaine le procureur général de Floride, Ashley Moody.

Selon le bureau de Moody’s, le groupe a volé Milwaukee, DeWalt et d’autres produits de marque pour les perceuses et l’entretien de la maison dans les magasins Home Depot des comtés de Citrus, Hillsborough, Manatee, Pasco, Pinellas, Polk et Sarasota en Floride.

« Selon l’enquête, Dell a exigé les crimes sous la menace d’abus et a utilisé ses fonctions de pasteur et de fondateur d’une maison de transition pour manipuler d’autres personnes vulnérables afin qu’elles participent à un stratagème criminel », indique le communiqué.

Des amis travaillant à The Rock ont ​​publié des messages de soutien à caractère religieux sur la page Facebook du couple depuis que la nouvelle des actes d’accusation a été publiée, tandis que d’autres personnes ont publié des commentaires très critiques à l’égard du couple.

« Je prie pour vous et Robert Dell. N’oubliez jamais que Dieu vous a, ainsi qu’un plan et un but pour vos voyages. Beaucoup d’amour pour vous deux », a écrit une femme.

Jaclyn Dell est originaire de Houston, au Texas, et vit avec son mari à Saint-Pétersbourg. Elle mentionne Target comme un employeur précédent.

Elle a partagé de nombreuses photos de vacances avec son mari sur Facebook, notamment au parc d’attractions Pacific Park à Santa Monica, en Californie, et ils ont tous deux publié des photos d’une récente conférence sur la vie positive dans un complexe hôtelier de Floride.

Un message sur la page d’accueil du site Web de The Rock Church indiquait que Dell n’y était pas pasteur depuis plus de deux ans.

« Juste pour effacer les faits. Robert Dell n’est PAS le pasteur de l’église rock », indique la note sur le site Internet de l’église Rock. « Il n’était pas non plus le pasteur fondateur. Il était pasteur lorsqu’elle a été nommée Rock Community Church and Transformation Center, et n’a pas été pasteur depuis 2 ans et demi. »

« Nous savons que Robert Dell fait actuellement l’objet de graves accusations, et nous prierons pour toute cette affaire et pour toutes les personnes impliquées », a déclaré l’église sur sa page Facebook.

Mace, de Tampa, a été arrêté mercredi pour racket et complot en vue de commettre du racket. Les accusations de Wild ne sont pas encore disponibles.

Robert Dell était détenu vendredi à la prison du comté de Pinellas, avec une caution fixée à 752 150 $. Jaclyn Dell était également détenue vendredi, avec une caution fixée à 150 000 $. Mace était également toujours en prison, avec une caution fixée à 500 000 $.

Karen Dell a été libérée de prison mardi après avoir versé une caution de 20 000 $.