Qui est Robert Ballard et quand a-t-il trouvé l’épave du Titanic ?

ROBERT Ballard est professeur d’océanographie et officier de marine à la retraite.

Il est célèbre pour ses découvertes d’épaves dont le RMS Titanic.

Robert Ballard a retrouvé l’épave du Titanic après seulement huit jours en suivant les débris Crédit : Fonctionnalités Rex

Qui est Robert Ballard ?

Robert Ballard est né le 30 juin 1942 à Wichita, Kansas.

Son père a travaillé comme ingénieur d’essais en vol avec la famille qui a déménagé en Californie quand il avait deux ans.

Dès son plus jeune âge, Ballard était fasciné par l’exploration sous-marine et, alors qu’il était encore adolescent, son père l’a mis en contact avec la Scripps Institution of Oceanography aux côtés d’océanographes professionnels.

Il a ensuite étudié la chimie et la géologie à l’Université de Californie, puis a rejoint le corps de formation des officiers de réserve de l’armée.

Ballard a travaillé comme océanographe dans la marine américaine et a obtenu un doctorat en géologie marine et géophysique à l’Université de Rhode Island.

Sa première plongée dans un submersible a eu lieu en 1969 dans le Ben Franklin au large des côtes de la Floride, suivie d’explorations sur la dorsale médio-atlantique en 1974 et de recherches d’évents hydrothermaux aux Galapagos et au Mexique.

En 2019, il a entrepris une recherche de l’avion perdu d’Amelia Earhart mais est reparti les mains vides.

Quand Robert Ballard a-t-il trouvé le Titanic ?

Ballard a trouvé le Titanic le 1er septembre 1985, grâce à son propre véhicule sous-marin télécommandé.

Sa recherche du Titanic a été financée par la Marine avec le chef adjoint des opérations navales Ronald Thunman qui a accordé les fonds.

Il a fallu huit jours à Ballard pour trouver l’épave, située à 400 miles au large de Terre-Neuve, au Canada, après avoir utilisé l’expédition comme façade pour jeter un coup d’œil aux armes nucléaires du sous-marin Scorpion coulé à l’insu des Russes.

Il a d’abord localisé les chaudières du Titanic et a confirmé plus tard que l’épave complète avait été retrouvée.

Sa découverte en était une pour les livres d’histoire après que les restes du navire soient restés inconnus pendant des décennies.

En février 2023, de nouvelles images des restes prises lors de l’expédition de 1985-1986 ont été diffusées.

La Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) a déclaré que le voyage « marquait la première fois que des humains posaient les yeux sur le navire depuis son voyage malheureux en 1912 ».

Qu’a dit Robert Ballard à propos du Titanic ?

Ballard s’est prononcé sur la lutte contre le droit de « récupérer » les artefacts du navire.

Dans une interview avec CBS News, Ballard a déclaré : « Nous avons promis de ne jamais rien prendre de ce navire et de le traiter avec beaucoup de respect.

Il a continué à protéger férocement l’héritage du Titanic avec l’adoption par le Congrès du RMS Titanic Maritime Memorial Act de 1986 pour aider à « prévoir des activités raisonnables de recherche, d’exploration et, le cas échéant, de sauvetage en ce qui concerne l’épave ».

Malgré l’adoption de la loi, de nombreuses batailles ont éclaté sur les droits d’artefact du Titanic.