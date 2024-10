Qui est Rita Coolidge? Rencontrez l’ex-femme de Kris Kristofferson qui est devenue auteur-compositeur pour des artistes comme Eric Clapton et les Carpenters

À la suite du décès de Kris Kristofferson à 88 ans samedi, Dailymail.com s’intéresse de plus près à l’ex-femme de l’acteur-musicien, Rita Coolidge.

La famille de Kristofferson a confirmé Personnes que Kristofferson est « décédé paisiblement » samedi à son domicile de Maui, à Hawaï, survenu au milieu d’une série de problèmes de santé au cours de ses dernières années.

Coolidge, 79 ans, et Kristofferson se sont mariés de 1973 à 1980. Ils se sont d’abord croisés lors d’un vol à destination de Memphis en 1971 dans un aéroport de la région de Los Angeles, Coolidge racontant Personnes en 2016, elle aime « dire que c’était « le coup de foudre » alors qu’ils « ont littéralement parlé jusqu’à Memphis ».

Coolidge a déclaré qu’elle et Kristofferson – qui ont échangé leurs vœux le 17 août 1973 – s’étaient engagés à se marier et avaient choisi un nom pour un bébé au cours de leurs premières heures de connaissance.

Elle a ajouté : « Kris et moi avons une connexion et nous rions de choses que personne d’autre ne comprend. Nous avons simplement un lien qui dépasse toute sorte de compréhension.

Coolidge, photographiée à Londres en 2018, a été auteur-compositeur-interprète tout au long de sa vie

Vies professionnelles et personnelles s’entremêlent

Coolidge et Kristofferson ont ensuite sorti un trio de disques acclamés par la critique : Full Moon de 1973, Breakaway de 1974 et Natural Act de 1978.

Le duo a partagé deux Grammys pour leurs collaborations : en 1974, pour la meilleure performance vocale country par un duo ou un groupe pour From the Bottle to the Bottom ; et en 1976, dans la même catégorie pour Lover Please.

Ils ont également été nominés dans la catégorie en 1975 pour Loving Arms.

Enfants

En 1974, le couple a accueilli leur fille Casey Kristofferson, artiste musicale.

Parler avec Films d’Asheville en 2009, Casey a déclaré qu’elle avait fait tout son possible pour éviter les allégations de népotisme.

« Après avoir grandi sur la route, j’ai toujours évité les projecteurs », a déclaré Casey. « Je me tournais davantage vers la scène punk rock, le ballet classique et la musique. Presque tout pour ne pas être reconnu juste pour mon nom.

Rita a déclaré dans son livre de 2016 Delta Lady: A Memoir qu’elle avait tragiquement fait une fausse couche en 1977.

Coolidge a été photographié lors d’un événement au Music Center le 14 janvier 2023 à Los Angeles.

Problèmes relationnels

Coolidge a déclaré dans ses mémoires que la tricherie et la consommation d’alcool de Kristofferson avaient eu des conséquences néfastes sur leur mariage.

Les deux semblaient être en bons termes ces dernières années, puisqu’elle l’a décrit comme « un gars incroyable » et « un trésor national » dans une interview en 2019 avec MichaelCavacini.com

Coolidge a ajouté : « Kris est un homme merveilleux. C’est un auteur-compositeur extraordinaire. C’est un de mes amis proches et le père de ma fille, donc je n’ai que des choses élogieuses à dire sur Kris.

Elle a décrit leur mariage comme « volatile », ajoutant : « Tout est dans le livre, et c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai écrit mon livre. Pas pour dénoncer Kris mais pour partager mon expérience avec lui.

Dans son livre, elle a noté un certain nombre de problèmes professionnels qu’ils ont rencontrés au cours de leur union conjugale, alors qu’il s’aventurait vers des activités d’acteur plutôt que musicales.

«Quand Kris et moi faisions des concerts, il n’avait pas de disques à succès. Je l’ai fait. Nous étions égaux dans notre travail et dans nos relations », a-t-elle déclaré. «J’étais un artiste d’enregistrement.

« Je faisais un album tous les ans ou deux et je pense que c’est ce qu’il voulait plus que tout, mais les films n’arrêtaient pas de lui venir et il a fait le choix. »

Elle a déclaré à propos du tumulte de leur mariage : « Il pourrait avoir l’impression que j’étais violent envers lui. Je ne pense pas que je l’étais. Ce n’était pas tout le temps. C’était juste assez pour que je pleure tous les jours, et ce n’est pas une bonne façon de vivre. Quand nous avons divorcé, je ne lui ai rien demandé.

Les deux hommes sont restés cordiaux l’un envers l’autre, puisqu’ils ont été photographiés en 1986, six ans après leur divorce.

Autres efforts majeurs

Coolidge a sorti un certain nombre d’albums acclamés par la critique pendant et après sa relation avec Kristofferson avec des singles tels que We’re All Alone de 1977 et Higher And Higher ; et All Time High de 1983 de la bande originale d’Octopussy.

Elle a également formé l’ensemble musical Walela avec sa sœur Priscilla Coolidge et sa nièce Laura Satterfield, montant à un moment donné sur scène face au regretté Robbie Robertson aux Jeux olympiques d’hiver de 2002 à Salt Lake City, Utah.

Arrière-plan

Coolidge est né à Lafayette, Tennessee, le 1er mai 1945, de son père Dick Coolidge, ministre, et de sa mère Charlotte, institutrice. Ses frères et sœurs étaient les sœurs Linda et Priscilla, avec qui elle a chanté, et son frère Raymond.

Au fur et à mesure qu’elle avançait dans sa carrière musicale, elle faisait partie du groupe folk RC And The Moonpies et travaillait dans un studio de Memphis appelé Pepper Sound.

En tant que chanteuse, elle a travaillé avec des artistes tels qu’Eric Clapton et Stephen Stills, tout en partant en tournée avec des icônes tardives telles que Jimi Hendrix, Joe Cocker et George Harrison.

Coolidge, qui a sorti son premier album Turn Around And Love You en 1969, a également eu une carrière remarquable en tant qu’auteur-compositeur, ayant collaboré avec des artistes tels que Clapton et les Carpenters.

«Tout est question de voyage», a-t-elle déclaré dans son livre de 2016. « Parfois, le chemin est entouré d’arcs-en-ciel, et parfois il est enseveli dans la boue. Je suis toujours là et j’ai toujours beaucoup de gratitude pour tout le processus qui m’a permis de faire de la musique.

Coolidge a également eu une carrière remarquable en tant qu’auteur-compositeur, ayant collaboré avec des artistes tels que Clapton et les Carpenters. Photographié en 2019 à la Nouvelle-Orléans

Rita a parlé de sa carrière et de sa vie dans son livre de 2016 Delta Lady : A Memoir. Photographié en 2016 à La Jolla, Californie

Coolidge – photographiée en 2018 à Los Angeles – a déclaré dans son livre de 2016 : « Tout est question de voyage. Parfois le chemin est entouré d’arcs-en-ciel, et parfois il est enseveli dans la boue.

Tragédie familiale

La sœur de Coolidge, Priscilla, a été mortellement abattue par son conjoint lors d’un meurtre-suicide le 2 octobre 2014 à Thousand Oaks, en Californie, selon Étoile VC.

« Les mots ne peuvent pas exprimer la dévastation que ressent notre famille suite à la perte de ma sœur, Priscilla », a déclaré Coolidge au Star dans une déclaration au Star. « Nous demandons le respect de l’intimité pendant cette période de deuil. »

Elle a expliqué la tragédie familiale dans son livre de 2016, écrivant : « Elle était comme ma jumelle. Nous parlions tous les jours. Nous avons écrit de la musique ensemble pendant des décennies.

Coolidge a ajouté : » Elle était ma meilleure amie depuis que je me souviens de quoi que ce soit, et la perdre m’aurait brisé le cœur. «

« L’avoir perdue aux mains d’un fou armé d’une arme à feu rendait cela inacceptable. Il m’a fallu tellement de temps pour accepter le fait qu’elle n’allait pas m’appeler.