Qui est Rishi Sunak ? – Le soleil

RISHI SUNAK était l’un des plus jeunes chanceliers de l’Échiquier jusqu’à sa démission le 5 juillet 2022.

Apprenez à connaître le député conservateur qui a travaillé comme banquier avant d’entrer dans le monde de la politique.

Qui est Rishi Sunak ?

Rishi Sunak est le fils de Yashvir, un médecin généraliste du NHS, et d’Usha, une pharmacienne, qui a déménagé au Royaume-Uni depuis le Pendjab, en Inde, dans les années 1960.

Il est né le 12 mai 1980 à Southampton, Hampshire.

En 2009, il a épousé Akshata Murthy, la fille du milliardaire indien Nagavara Ramarao Narayana Murthy, qui a cofondé la société de conseil aux entreprises Infosys.

Le couple a maintenant deux filles ensemble, Krishna et Anoushka.

Rishi Sunak visitant l’ancienne pharmacie de sa ville

Avant d’entrer en politique, il a travaillé pour la banque d’investissement Goldman Sachs et un fonds spéculatif, puis a cofondé une société d’investissement.

Considéré comme une étoile montante du Parti conservateur, il a été vanté pour le sommet depuis son arrivée au Parlement il y a cinq ans.

Rishi Sunak est-il candidat au poste de Premier ministre ?

Rishi Sunak a annoncé qu’il se présentera pour devenir le prochain chef conservateur et premier ministre.

Il a lancé sa campagne “Ready For Rishi” avec une vidéo dans laquelle on peut le voir raconter l’histoire du voyage de sa mère au Royaume-Uni à l’adolescence et sa propre éducation.

Parlant de sa décision, il a expliqué: “Je me suis lancé en politique parce que je veux que tout le monde dans ce pays ait les mêmes opportunités pour pouvoir donner à leurs enfants un avenir meilleur”, a-t-il déclaré.

“Notre pays est confronté à d’énormes défis, les plus sérieux depuis une génération, et les décisions que nous prenons aujourd’hui décideront si la prochaine génération aura également la chance d’un avenir meilleur.”

Sunak a déclaré qu’il voulait “rétablir la confiance, reconstruire l’économie et réunifier le pays”.

Il a ajouté: “Quelqu’un doit saisir ce moment et prendre les bonnes décisions.”

“Faisons-nous face à ce moment avec honnêteté, sérieux et détermination ou nous racontons-nous des contes de fées réconfortants qui pourraient nous faire nous sentir mieux sur le moment mais aggraveront la situation de nos enfants demain?” Il a demandé.

Il a promis “d’amener ce pays dans la bonne direction” sur la base de valeurs de “patriotisme, d’équité et de travail acharné”.

Quelle est la taille de Rishi Sunak ?

Sunak mesure 1,7 m – ou 5 pieds 5 pouces – de haut.

Il est juste plus petit que le Premier ministre Boris Johnson qui mesure 1,75 m, 5 pieds 7 pouces.

L’ancien Premier ministre conservateur David Cameron est encore plus grand à 6 pieds 1 pouces (1,85 m).

Mais Tory Jacob Rees Mogg les domine tous à 6 pieds 2 pouces ou 1,88 m.

Comment Rishi Sunak a-t-il voté sur le Brexit ?

Sunak est considéré comme un Brexiteer convaincu – il a voté Leave lors du référendum de 2016.

Il a presque toujours soutenu les politiques pro-Brexit au Parlement.

Où Rishi Sunak est-il allé à l’école ?

Il a fréquenté le prestigieux Winchester College avant d’étudier la politique, la philosophie et l’économie à l’Université d’Oxford.

Il a également obtenu un MBA de l’Université de Stanford aux États-Unis, devenant boursier Fulbright.