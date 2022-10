Qui est Rishi Sunak ? 5 choses à propos du nouveau Premier ministre du Royaume-Uni – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Rishi Sunak a été banquier d’affaires et homme d’affaires pendant des années.

Il est député depuis 2015.

Rishi Sunak est devenu Premier ministre d’Angleterre après la démission de Liz Truss.

Rishi Sunak est le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni. Sunak a été nommé au poste après avoir rencontré Le roi Charles III le mardi 25 octobre. Il a été élu après son prédécesseur Liz Truss a démissionné de son poste de Premier ministre, après seulement 45 jours pour ne pas avoir mis en œuvre un plan économique. Après avoir rencontré le roi, Sunak a prononcé son premier discours depuis le 10 Downing Street, où il a promis d’aider à améliorer l’économie de l’Angleterre. « Je placerai la stabilité économique et la confiance au cœur du programme de ce gouvernement. Cela signifiera des décisions difficiles à venir. Mais vous m’avez vu pendant Covid, faire tout ce que je pouvais, pour protéger les personnes et les entreprises, avec des programmes comme le congé », a-t-il déclaré, par Le New York Times.

Il y a beaucoup d’attentes placées sur Sunak alors qu’il prend ses fonctions, en particulier en tant que troisième Premier ministre cette année. Cela marque également une occasion historique, car il est la première personne de couleur à être élue au bureau et, à 42 ans, il est également le plus jeune Premier ministre en 200 ans. Voici cinq choses importantes à savoir sur Sunak.

1. Sunak a travaillé pour des fonds spéculatifs et des banques d’investissement avant de se lancer en politique

Bien avant d’être élu au Parlement, Sunak a eu une carrière très réussie dans la finance. Lui et sa femme Akshata Murti sont estimés à environ 810 millions de dollars, par Forbes. Après avoir terminé ses études à l’Université d’Oxford, Sunak a été analyste pour la banque d’investissement Goldman Sachs. Après son passage chez Goldman, il est devenu associé du fonds spéculatif The Children’s Fund de 2006 à 2009. Avant de commencer sa carrière politique, il a été brièvement impliqué dans le fonds spéculatif Theleme Partners puis a lancé Catamaran Ventures avec sa femme.

2. Il est au Parlement depuis 2015

Sunak a fait sa première course politique en 2014, lorsqu’il a été élu candidat du Parti conservateur pour représenter Richmond (Yorks). Il a été élu l’année suivante et s’est dirigé vers le Parlement. Il était partisan du Brexit avant qu’il ne soit voté en juillet 2016. Sunak a été réélu en 2017 et 2019.

3. Il était secrétaire au Trésor

Sunak était un fervent partisan du prédécesseur de Truss, l’ancien Premier ministre Boris Johnson, et il a nommé Sunak au poste de secrétaire au Trésor en juillet 2019. Compte tenu de la solide expérience commerciale du député, il n’est pas surprenant qu’il ait été nommé à ce poste. Peu de temps après sa nomination, il a été promu chancelier de l’Échiquier, qui est à la tête du Trésor de Sa Majesté. Il a occupé le poste jusqu’en juillet 2022.

4. Il est le premier Premier ministre hindou

En plus d’être la première personne de couleur à être élue Premier ministre, Sunak est également la première personne hindoue à occuper ce poste. La nouvelle qu’une personne d’origine indienne a été célébrée par de nombreuses personnes en Inde, qui était une colonie britannique pendant près d’un siècle, via The Associated Press. Premier ministre indien Narendra Modi prendre à Twitter pour féliciter le nouveau chef. “Félicitations les plus chaleureuses Rishi Sunak. Alors que vous devenez Premier ministre britannique, j’ai hâte de travailler en étroite collaboration sur les problèmes mondiaux et de mettre en œuvre la feuille de route 2030. Spécial Diwali souhaite le « pont vivant » des Indiens du Royaume-Uni, alors que nous transformons nos liens historiques en un partenariat moderne », a-t-il écrit.

5. Sa femme est créatrice de mode

Sunak est marié à sa femme Akshata Murty, 42 ans, depuis 2009, et ils ont deux filles Krishna et Anouchka. L’épouse du Premier ministre a brièvement possédé sa propre marque de mode, appelée à juste titre Akshata Designs, selon Forbes. Elle est également diplômée du Fashion Institute of Design and Merchandising. Malgré son expérience dans la mode, Murty a également un sens aigu des affaires comme son mari, ayant travaillé avec lui sur Catamaran Ventures. Non seulement ils ont collaboré, mais le père de Murty NR Narayana Murthy, 76 ans, a fondé et est à la tête d’Infosys, et c’est un milliardaire indien, d’une valeur estimée à 4,5 milliards de dollars.