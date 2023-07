Qui est Rikkie Valérie Kolle ? Gagnante de 5 choses sur Trans Miss Pays-Bas – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Hollandse Hoogte/Shutterstock

Rikkie Valérie Kolle est entrée dans l’histoire en tant que première transfemme à remporter le titre de Miss Pays-Bas lors du concours 2023 le dimanche 9 juillet. Le mannequin, 22 ans, était magnifique et ravie en remportant le titre dans une longue robe rouge. Dans un message célébrant la victoire, Rikkie a partagé qu’elle était très enthousiaste à l’idée de représenter le pays. « Je suis tellement fier et heureux que je ne peux même pas le décrire. Rendre ma communauté fière et montrer que cela peut être fait », a-t-elle écrit, tout en remerciant les juges et ses collègues participants au concours. « Et oui je suis trans et je veux partager mon histoire mais je suis aussi Rikkie et c’est ce qui compte pour moi. Je l’ai fait moi-même et j’ai adoré chaque instant.

La victoire était très excitante et Rikkie a vraiment hâte de participer au concours de Miss Univers au Salvador. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Rikkie ici !

Rikkie est un mannequin, qui a fait la couverture de magazines

Comme beaucoup de femmes qui participent au concours de Miss Univers, Rikkie est mannequin, et elle partage souvent ses looks époustouflants sur son Instagram, où elle compte près de 32 000 abonnés ! Elle publie souvent des photos d’elle montrant différents designers, et elle a même fait la couverture de L’Oréal revue de décembre 2020.

Elle sera la deuxième femme transgenre à participer au concours de Miss Univers

Alors que Rikkie est la première femme transsexuelle à remporter le titre de Miss Pays-Bas, elle est la deuxième à participer au concours mondial. Angela Ponce a été la première femme trans à concourir en tant que Miss Espagne en 2018, après que le concours ait permis aux femmes trans de se joindre en 2012. Si Rikkie gagne, elle sera la première femme trans à remporter le titre de Miss Univers.

Elle veut être un « modèle » pour les jeunes femmes et les homosexuels

Dans une déclaration après sa victoire, Rikkie a révélé qu’elle espérait inspirer d’autres personnes avec sa victoire. « En tant que Miss Pays-Bas 2023, je veux être une voix et un modèle pour toutes les jeunes femmes et les homosexuels. Je sais mieux que quiconque ce que c’est que de se sentir seule et de ne pas être entourée que de pensées positives », a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’elle était devenue « plus forte » après la transition

Après sa victoire, Rikkie a parlé de son expérience en tant que jeune personne trans et comment, lorsqu’elle a commencé sa transition, elle se sentait beaucoup plus elle-même. « Quand j’étais petit Rik et que j’étais transgenre, ce n’était pas facile pour tout le monde. Moi aussi je suis passé par là. Aujourd’hui, je suis plus forte que jamais », a-t-elle déclaré. « Avec l’organisation derrière moi, j’espère que ‘le petit Rik’ deviendra une histoire que nous pourrons laisser dans le passé et que nous n’aurons pas à répéter sur la génération d’aujourd’hui. Il n’est jamais trop tard et l’aide est toujours prête.

Elle est hollandaise et moluque

La bio Instagram de Rikkie indique qu’elle est d’origine hollandaise et moluquoise. Alors que le néerlandais est l’héritage des habitants des Pays-Bas, les Moluques sont une tribu indigène de l’est de l’Indonésie et des îles Moluques. Les Moluques parlent à la fois l’austronésien et le papou.

