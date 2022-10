RICHIE Anderson est un présentateur prometteur qui a une émission en milieu de matinée sur Radio 2.

Le 9 octobre, il est devenu le deuxième concurrent à être éliminé de Strictly Come Dancing 2022.

Qui est Richie Anderson ?

Richie Anderson est une personnalité de la télévision et de la radio qui travaille pour la BBC.

C’est un ancien footballeur de la Sunday League qui a joué pour le Coombs Wood FC

Richie est apparu dans une série d’émissions de télévision de la BBC, notamment The Weakest Link et The One Show.

Il faisait également partie de l’équipe de présentation de BBC1 pour la couverture de la soirée du jubilé de platine au palais.

Pourquoi est-il connu ?

Richie présente les récits de voyage les matins de la semaine sur Radio 2.

Il a également été critique invité sur Strictly: It Takes Two, et a rencontré Zoe Ball pour la première fois alors qu’elle se préparait à présenter l’émission.

En 2020, Richie a rejoint les autres présentateurs Jo Whiley et Kate Bottley pour terminer trois triathlons en trois jours afin de collecter des fonds pour Sport Relief.

Richie, qui a grandi à Smethwick, près de Birmingham, est actif sur les réseaux sociaux.

Vous pouvez le suivre sur Instagram @iamrichieanderson et sur Twitter @richie_anderson.





Richie est-il marié et a-t-il des enfants ?

En 2018, Richie s’est révélé gay à ses coéquipiers après avoir joué au football.

Cela faisait partie d’un film pour The One Show, soulignant les pressions de l’homophobie dans le sport.

Richie est avec son partenaire Dean Eagles depuis 2012.

Qu’a-t-il dit à propos d’être sur Strictly ?

Le 5 août 2022, Richie a choqué la présentatrice Zoe sur Radio 2 en annonçant qu’il participerait à Strictly 2022.

S’adressant à la BBC, il a déclaré: “Je ne sais rien pour le moment, mais je peux confirmer que je ferai le partenariat entièrement masculin, ce qui est tellement incroyable.”

Il a ajouté que les patrons de Strictly lui avaient donné le choix de danser avec un homme ou une femme, mais son partenaire Dean lui a dit qu’il devait danser avec un homme.

Cependant, son parcours dans l’émission a été écourté car il était le deuxième concurrent à partir pour la compétition le 9 octobre 2022.

Richie et son partenaire de danse Giovanni Pernice ont dansé la samba sur Hakuna Matata du Roi Lion.

La paire n’a reçu que 27 points, ce qui signifie qu’elle s’est classée huitième au classement.

Et après une danse intense contre Fleur East et son partenaire de danse Vito Coppola, ce sont Richie et Giovanni qui ont dit au revoir à la piste de danse pour de bon.

Parlant de son expérience Strictly, Richie a déclaré: “Savez-vous qu’en tant que fan strict, j’ai toujours pensé que c’était une chose magique de faire partie de , et être ici, c’est vraiment et ce ne sont pas seulement les gens que vous voyez à la caméra, les juges, et toi et Claud et les gens incroyables que je dois rencontrer dans cette émission.

«Les gens dans les coulisses en coiffure, maquillage, costume, Tasha notre coureur, Stef, Jas, tout le monde. Je veux aussi remercier ce gars [Giovanni] De plus, il a été tellement incroyable, et je me sens tellement chanceux de pouvoir danser avec toi tous les jours.

“Non seulement vous êtes un danseur fantastique, mais vous êtes aussi un gars fantastique en plus de cela. Je tiens à remercier toute ma famille et mes amis et mon autre moitié Dean qui est dans le public, je t’aime tellement.