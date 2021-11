Qui est Richard Williams, le père de Serena et Venus Williams et quelle est sa valeur nette ?

SERENA et Venus Williams dominent le monde du tennis depuis plus de trois décennies.

Une grande partie de leur succès est due à leur père, Richard, dont l’histoire est mise en lumière dans le nouveau film de Warner Bros. Pictures, King Richard.

Richard Williams est connu comme le père de Serena et Venus Williams

Qui est Richard Williams et quelle est sa valeur nette ?

Né le 14 février 1942, Richard Williams, 79 ans, est connu comme entraîneur de tennis américain et est connu pour être le père de Serena, 40 ans, et de Vénus, 41 ans.

Tout au long de la carrière de sa fille, il est crédité de les avoir entraînées vers le succès.

Richard aurait écrit un plan de match de 85 pages sur la façon dont il réussirait à ses filles et s’entraînerait souvent avec elles de 6 heures du matin à la tombée de la nuit.

Il a ensuite déménagé ses filles à Palm Beach, en Floride, où elles se sont entraînées avec Rick Macci qui a aidé les filles à devenir professionnelles au début des années 1990 à l’âge de 14 ans.

En 2014, Richard a également publié le livre Black and White : The Way I See It, sur sa vie et l’éducation de Serena et Vénus.

En 2021, Richard a une valeur nette estimée à 10 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

Qu’est-ce que le roi Richard ?

King Richard est sorti le 19 novembre 2021 et est connu comme un récit de l’histoire de Richard Williams.

« Un regard sur la façon dont les superstars du tennis Venus et Serena Williams sont devenues ce qu’elles sont après l’entraînement de leur père Richard Williams », déclare la biographie du film.

Le film est basé sur une histoire vraie et montre Will Smith dépeignant Richard tandis que Demi Singleton dépeint Serena, Saniyya Sidney dépeint Vénus et Jon Bernthal dépeint Macci.

Les fans peuvent le regarder dans les cinémas ou sur HBO Max.

Il a aidé ses filles à devenir pro Crédit : Getty Images – Getty

Richard Williams est-il marié et a-t-il d’autres enfants ?

Au fil des ans, Richard s’est marié trois fois.

Ses épouses comprennent :

Betty Johnson (1965-1973)

Prix ​​Oracène (1980-2002)

Lakeisha Graham (2010-2017)

Alors que Richard semble être le père de l’année, sa fille éloignée, Sabrina Williams, qu’il a accueillie lors de son premier mariage, affirme qu’il est « un coureur de jupons en série » qui a plus d’une douzaine d’enfants, dont beaucoup ne parleraient pas. à.

« Je sais qu’il y a plus de frères et sœurs, on m’a dit entre quinze et dix-neuf partout, de LA à la Louisiane », a déclaré Sabrina au Sun en 2020.

« Ma mère se disputait toujours avec mon père à propos de ses affaires, c’était un tricheur en série. Je me souviens que c’était toujours la principale chose dont ils parlaient.

« C’est un homme égoïste, il ne vit que pour lui-même, il utilise simplement ses enfants pour obtenir ce dont il a besoin. Ce n’est pas un père, il était juste un donneur de sperme. Il a eu cinq enfants et les a laissés à ma mère pour qu’ils grandissent dans pauvreté, et jamais aidé une seule fois.

En parlant avec The Sun, Sabrina s’est souvenue d’une époque où son père lui avait dit qu’il sortirait pour lui acheter un vélo, mais n’est jamais revenu.

« J’avais huit ans quand mon père est parti et m’a dit qu’il allait me chercher un vélo et c’est la dernière fois que je l’ai vu », a-t-elle déclaré.

« Ma mère m’a dit plus tard qu’il ne reviendrait jamais. Nous sommes passés de tout avoir à rien. Les meilleures robes, les meilleures soirées, nous irions ailleurs. Maintenant, il n’y avait plus de nouvelles chaussures ou de nouveaux vêtements. Je pensais que j’étais la préférée de papa et il aimait moi à mort.

« Mais une fois qu’il est parti, en moins d’un an, nous sommes devenus très pauvres. Il n’y avait pas toujours de repas sur la table. Nous sommes descendus dans la pente. Ma mère est devenue stressée avec six enfants, essayant de subvenir à nos besoins, elle est devenue agressive. »

Malgré le ressentiment pour la décision de son père, Sabrina a poursuivi en disant qu’elle aimait ses frères et sœurs et espère avoir un jour une relation avec eux.

« J’aime tous mes frères et sœurs, y compris Venus et Serena, mais est-ce que ça fait mal qu’ils ne soient pas en contact ? Oui, vous pariez que c’est le cas. Ils savent que j’existe. Je suis son premier-né, il nous a quittés, mais non on s’en souvient dans l’histoire de Williams.

« J’espère que cela ouvrira les portes d’une rencontre », a conclu Sabrina.

Les autres enfants connus de Richard sont Richard III, Ronner, Reluss, Reneeka et Chavoita.

En 2021, Chavoita a obtenu une procuration sur son père qui serait « inapte » à la suite de deux accidents vasculaires cérébraux qui l’ont rendu à peine capable de parler.

KING RICHARD – Bande-annonce officielle de « Be Alive » avec Will Smith dans le rôle du père de Vénus et Serena Williams