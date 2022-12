Qui est Rhiannon Ally ? 5 choses sur l’ancre – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC/Lorenzo Bevilaqua

Rhiannon Ally est une présentatrice d’ABC News.

Rhiannon a remplacé GMA3 hôte Amy Robach le 12 décembre 2022.

Rhiannon a déclaré qu’elle avait passé un «bon moment» lors de sa première journée de remplacement.

Allié de Rhiannon est l’un des derniers journalistes à remplacer Amy Robach sur GMA3 après que l’ancre a été empêchée d’émettre en raison de sa prétendue romance avec une autre ancre T. J. Holmes. Bien qu’il s’agisse d’un nouveau concert, la beauté semblait plutôt ravie d’être à l’antenne le matin du 12 décembre. dans une pose Instagram qui comprenait une photo d’elle à côté DeMarco Morganqui remplaçait TJ

En savoir plus sur Rhiannon et sa carrière ci-dessous.

Rhiannon travaille pour ABC sur d’autres émissions.

Elle a été une ancre sur ABC Nouvelles et Ce matin après avoir commencé avec le réseau en décembre 2021. Elle a d’abord été correspondante et est finalement devenue une ancre permanente. Avant son travail chez ABC, elle a travaillé pour de nombreuses filiales locales, notamment NBC et NBC, dans le Midwest et à Miami, en Floride.

Elle a grandi dans le Missouri.

Après avoir grandi juste à l’extérieur de Kansas City, elle a ensuite obtenu son diplôme de l’Université du Missouri-Kansas City, selon son site Web. Sa carrière à l’antenne a commencé à Topeka, au Kansas, lorsqu’elle a travaillé comme présentatrice du matin sur WIBW-TV. Pendant son séjour là-bas, elle a remporté un prix de la Kansas Association of Broadcasters pour la meilleure émission du matin et a été élue l’une des personnalités télévisées préférées de Topeka.

Rhiannon a déjà cuisiné avec des chefs célèbres et est apparu dans un clip vidéo.

L’ancre talentueuse s’est produite sur scène lors d’un spectacle à Las Vegas, NV et a cuisiné avec Guy Fieri, Bobby Flayet Mario Batalli, selon son site internet. Elle a également figuré dans le clip vidéo de la chanson “Falling In Love (With My Best Friend)” de Blanc mat.

Elle est mariée et a des enfants.

Rhiannon a épousé un collègue journaliste Mike Marusarz et ils sont devenus la première équipe de présentateurs mari et femme de l’histoire des nouvelles locales à Kansas City, indique son site Web. Ils partagent trois enfants, dont romain, Camilleet Nathalie.

Elle adore partager des photos de sa vie sur les réseaux sociaux.

Rhiannon est une grande utilisatrice des médias sociaux et partage régulièrement des moments de sa vie, y compris les moments de qualité qu’elle passe avec son mari Mike et leurs enfants ainsi que des journées au bureau de presse. Le 11 décembre, quelques heures seulement avant de remplacer Amy sur GMA3, elle a publié de nouvelles photos de travail professionnelles et elles l’ont montrée confiante et magnifique tout en posant dans une robe rouge et des chaussures nouées de couleur beige. Elle a également récemment partagé une vidéo, que l’on peut voir ci-dessus, d’elle en train de profiter d’un “dîner de pré-anniversaire” dans un restaurant.

