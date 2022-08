Qui est responsable d’une fermeture d’usine : une entreprise ou la Californie ?

“Chaque fois que ce récit revient, il est systématiquement réfuté par les faits”, a déclaré Mme Myers, directrice du Bureau du gouverneur pour le développement économique et commercial. Le produit intérieur brut du pays a augmenté à un rythme annuel de 2% sur une période de cinq ans jusqu’en 2021, selon le bureau de Mme Myers, tandis que celui de la Californie a augmenté de 3,7%. L’État est toujours la capitale technologique du pays.

Pourtant, la fabrication a diminué plus rapidement en Californie que dans l’ensemble du pays. Depuis 1990, l’État a perdu un tiers de ses emplois d’usine – il en compte maintenant environ 1,3 million, selon le Bureau of Labor Statistics – contre une baisse de 28 % à l’échelle nationale.

L’usine de Smithfield est une icône de l’âge d’or industriel de la Californie. En 1931, Barney et Francis Clougherty, frères qui ont grandi à Los Angeles et fils d’immigrants irlandais, ont lancé une entreprise de conditionnement de viande qui s’est rapidement installée à Vernon. Leur entreprise, plus tard connue sous le nom de Farmer John, est devenue un nom familier dans le sud de la Californie, reconnue pour avoir produit le bien-aimé Dodger Dog et al pastor qui grésillait lors des barbecues dans la cour. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’entreprise a fourni des rations aux troupes américaines dans le Pacifique.