Qui est responsable du désastre en Libye ? Tout le monde.

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait du bulletin d’information Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine. Il y a beaucoup de reproches à faire à la suite de une catastrophe apocalyptique dans l’est de la Libye. Les pluies torrentielles provoquées par une tempête méditerranéenne majeure ont entraîné la rupture d’une série de barrages près de la ville côtière de Derna. Les inondations soudaines et massives qui ont suivi ont emporté des quartiers entiers dans la mer, entraînant peut-être jusqu’à 20 000 morts, et des milliers de personnes sont toujours portées disparues dans ce que les Libyens décrivent comme le 11 septembre dans leur pays déchiré par la guerre.

Quelques jours plus tard, certaines zones de la ville restent toujours sous l’eau. Des milliers de corps se décomposent dans les rues boueuses, faisant craindre une propagation des maladies. Des dizaines de milliers d’habitants ont été déplacés par les inondations catastrophiques. « Je ne pense pas pouvoir un jour y retourner », a déclaré un survivant de Derna à la BBC. « Ces rues étaient toute ma vie. Nous connaissions tous les coins de la ville. Maintenant, c’est parti.

Selon les Libyens locaux, la colère du ciel s’est accompagnée de l’incompétence de ceux qui commandaient sur le terrain. La Libye, riche en pétrole – en proie à des crises depuis plus d’une décennie depuis qu’un soulèvement pro-démocratie a précipité le renversement violent et l’assassinat du dictateur de longue date Mouammar Kadhafi – est divisée entre deux gouvernements parallèles et faibles dans l’ouest du pays, basés dans la capitale. Tripoli et l’est. La volatilité de ces dernières années a signifié que les différents régimes du pays et leurs responsables irresponsables ont laissé des infrastructures critiques dans un état de négligence.

Cela comprenait deux grands barrages construits il y a un demi-siècle par une entreprise yougoslave située dans l’étroite vallée fluviale au-dessus de Derna. Les structures ont été laissées dans un état de délabrement et de délabrement considérable, au point que les experts ont averti l’année dernière que les barrages pourraient s’effondrer en cas d’inondations massives.

« Entre 2011 et 2014, l’état des infrastructures libyennes suscitait déjà des inquiétudes », a déclaré à mes collègues Mary Fitzgerald, experte de la Libye au Middle East Institute. « Et puis la Libye a traversé une guerre civile de six ans, de 2014 à 2020, et de nombreuses infrastructures ont été endommagées au cours de ce conflit. Depuis trois ans, nous sommes confrontés à une situation de gouvernement rival, qui complique encore une fois la dynamique politique. Les élites politiques, que ce soit à Tripoli ou dans l’est de la Libye, n’ont pas donné la priorité aux énormes défis infrastructurels auxquels la Libye est confrontée.»

Ce que les inondations meurtrières de ce mois-ci nous apprennent sur notre avenir climatique mondial

Les factions rivales et le système politique fracturé de la Libye ont jeté les bases de la dévastation qui a suivi. Les Libyens ont souffert pendant des années de combats intermittents et de cessez-le-feu manqués ; les années qui ont suivi la chute de Kadhafi ont vu les villes libyennes devenir redevables à un mélange de milices et de tribus en guerre. Le pays est un cauchemar pour les responsables de la sécurité – le canal de vastes réseaux illicites tentaculaires où les passeurs transportent de la drogue, des armes et des personnes. Derna elle-même a été le site d’une brève prise de pouvoir par une branche de l’État islamique en 2014, qui a finalement été réprimée par les forces locales. Les petites querelles et les rivalités entre les petits potentats du pays ont conduit à des violations des droits de l’homme.

Mais le statu quo instable de la Libye est également le résultat de l’intervention d’acteurs extérieurs. Cela a commencé avec l’intervention menée par l’OTAN en 2011, où les gouvernements occidentaux ont invoqué la nécessité de protéger les civils du régime de Kadhafi pour se lancer dans une campagne de bombardements qui a progressivement fait évoluer le conflit en faveur d’une coalition de groupes rebelles. L’enthousiasme de l’Occident à entrer en guerre n’a pas été égalé par son engagement en faveur de la paix ; La Libye s’est retirée du débat mondial alors que les conflits brutaux post-Printemps arabe en Syrie et au Yémen ont éclaté.

Cela ne signifiait pas que les puissances étrangères n’influençaient pas la situation dans le pays. Lorsque la guerre civile éclata quelques années plus tard, les forces rivales finirent par recevoir un soutien important de l’étranger : la Turquie et le Qatar soutenaient le gouvernement reconnu par l’ONU à Tripoli, tandis que l’Égypte, les Émirats arabes unis, la Russie et, dans une certaine mesure, La France a trouvé une cause commune avec les combattants de l’Est, dirigés par le controversé maréchal Khalifa Hifter.

Pour chacun de ces pays, le sort réel des Libyens était secondaire par rapport à leurs intérêts particuliers. Le Qatar et les Émirats arabes unis ont exprimé leur rivalité géopolitique en s’appuyant par procuration sur les islamistes et les anti-islamistes libyens. La Turquie et la Russie ont utilisé la Libye comme terrain d’essai pour leurs sociétés mercenaires affiliées. Après la montée de la crise des migrants en 2015, les gouvernements européens se sont concentrés sur toutes les incitations possibles pour empêcher les bateaux de migrants de quitter la longue côte méditerranéenne de la Libye.

L’Italien Meloni a fait campagne pour mettre un terme à l’immigration. Ça ne fonctionne pas.

Entre-temps, aux États-Unis, un solipsisme s’installe. L’ancien président Donald Trump a dénoncé le renversement de Kadhafi et a écarté toute responsabilité future des États-Unis dans le pays. Benghazi, principal siège du pouvoir dans l’est de la Libye, est devenu un mot à la mode dans le contexte du théâtre politique américain, le mot d’ordre d’une époque antérieure d’hystérie républicaine suite à l’assassinat de quatre diplomates américains qui a lancé une série marathon d’auditions au Congrès. Pendant ce temps, une mission de l’ONU, dépourvue de ressources, s’est efforcée de parvenir à une réconciliation politique significative entre les parties belligérantes, motivées à se battre pour des gains maximaux, en partie grâce au soutien continu de bailleurs de fonds extérieurs.

La calamité de la Libye offre désormais l’opportunité d’une réinitialisation. « Après avoir traité la Libye pendant des années comme un problème à contenir et à tenir à distance, les États-Unis ont désormais, à travers ce désastre, l’occasion de renouer le dialogue directement avec le peuple libyen », a écrit Ethan Chorin, ancien diplomate américain en Libye. , soulignant les nouvelles promesses d’aide de l’administration Biden. L’Union européenne mobilise également une réponse humanitaire.

Le scepticisme abonde parmi les Libyens aigris. Les réseaux sociaux libyens « regorgent déjà de critique des gouvernements européens », a noté Tarek Megerisi du Conseil européen des relations étrangères. « L’histoire est que les interventions actives des Européens dans la politique libyenne ont contribué à faire en sorte que les politiciens libyens corrompus soient tenus pour responsables du désastre, mais que ces mêmes Européens disparaissent alors qu’ils pouvaient réellement aider. »

Et puis il y a des craintes quant à ce qui pourrait arriver avec des flux importants d’aide vers le pays.