Qui est responsable du changement climatique ? Trois tableaux expliquent.

Au centre de ces négociations se trouve une question : qui est responsable du changement climatique ? La question est compliquée, mais quelques éléments de données sur les émissions actuelles et passées peuvent commencer à y répondre.

Les émissions de gaz à effet de serre ont atteint leur plus haut niveau jamais enregistré en 2021, avec les émissions mondiales de dioxyde de carbone provenant des combustibles fossiles dépassant 36 milliards de tonnes métriques. La Chine est actuellement le plus grand émetteur, suivie des États-Unis. Les émissions combinées de l’Union européenne viennent ensuite en importance, suivies de l’Inde et de la Russie.

Cependant, les données sur les émissions actuelles ne disent pas tout sur la responsabilité climatique. “Les pays sont massivement inégaux quant à la mesure dans laquelle ils ont causé le changement climatique”, déclare Taryn Fransenchercheur principal du programme sur le climat mondial au World Resources Institute, un organisme de recherche à but non lucratif.

Le changement climatique est le résultat de la concentration totale de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Et le dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre à l’origine du changement climatique, reste dans l’atmosphère pendant des centaines d’années.

Les chercheurs examinent donc également les émissions historiques : la somme des contributions d’un pays au fil du temps. Les États-Unis sont de loin le plus grand émetteur historique, responsable de plus de 20 % de toutes les émissions, et l’UE suit de près. La Chine tombe au troisième rang lorsque la pollution climatique est comptabilisée de cette façon, avec environ la moitié de la contribution totale des États-Unis.

La longue histoire des États-Unis et de l’UE avec les combustibles fossiles est ce qui place ces régions au cœur des discussions sur les pertes et les dommages, en particulier parce que la combustion des combustibles fossiles les a aidées à se développer. “Les économies qui ont été fortes pendant de nombreuses années ont tendance à être fortes parce qu’elles ont bénéficié de ces premières émissions de gaz à effet de serre”, a déclaré Fransen. Il est clair que les pays les plus riches du monde ont eu, et continuent d’avoir, un impact climatique démesuré, dit-elle.

Responsabilité future

Les émissions totales peuvent aider à éclairer les décisions sur qui doit payer quoi pour les dommages climatiques. Mais la lutte contre la pollution climatique dans les pays en développement avec des émissions historiques faibles mais en augmentation rapide sera également essentielle pour ralentir le réchauffement climatique. “Nous ne pouvons pas résoudre le changement climatique sans que la Chine et l’Inde et tous les autres grands émetteurs ne réduisent considérablement leurs émissions”, a déclaré Fransen. Certains pays auront peut-être besoin de plus de temps pour atteindre le zéro émission nette, mais ils devront éventuellement y arriver pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux.