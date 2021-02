Britney Spears, entourée de paparazzi, au Hyde Lounge de Los Angeles le 27 novembre 2006. | Henry Flores, Ken Katz / Getty Images

Nous sommes tous complices de ce qui est arrivé à Britney. Mais certains d’entre nous le sont plus que d’autres.

Dans la foulée du documentaire du New York Times Encadrement Britney Spears, une nouvelle conversation se construit autour de la pop star et de son héritage.

Il devient lentement de plus en plus communément admis que la façon dont les médias grand public ont parlé de Britney Spears en 2007, alors qu’elle traversait une panne publique, était inappropriée et fausse. Les principaux médias ont qualifié Spears de grosse, lui ont fait honte de salope, ont réimprimé des photos de upskirt de paparazzi et se sont moqués d’elle pour son comportement public de plus en plus erratique. La plupart d’entre nous sont maintenant à l’aise de dire que ce traitement était injuste, qu’il a blessé un être humain alors qu’elle était la plus vulnérable et qu’il a contribué aux circonstances qui ont laissé Spears enfermé dans la tutelle qui contrôle à la fois les finances de Spears et sa vie personnelle. .

Mais maintenant, une nouvelle question se développe: quelle responsabilité avons-nous tous pour la façon dont Spears a été traité?

« Beaucoup de gens vertueux ici prétendent ne pas avoir lu religieusement la couverture abusive de Britney par Perez Hilton ou Us Weekly en 2005, » a tweeté le comédien Billy Eichner après le début du documentaire sur Hulu le 5 février. «Nous sommes tous à blâmer.»

«J’avoue avoir écrit beaucoup de ces histoires de couverture de Us Weekly à l’époque», a répondu le courant Critique de cinéma US Weekly Mara Reinstein. «Croyez-moi, nous n’aurions pas continué à rendre compte de la saga si l’intérêt public n’avait pas été endémique. Tout le monde est complice à des degrés divers.

Certaines des personnalités interrogées Encadrement Britney Spears faire des arguments similaires à l’écran. Daniel Ramos, le paparazzo dont la voiture Spears a battu avec un parapluie, note qu’il a été attiré par son travail par la richesse mise à sa disposition en photographiant Spears. «Cela vous aspire», dit-il, «et il est difficile d’en sortir une fois que vous commencez à gagner le genre d’argent que ces gars-là gagnaient.»

Les photographies de Spears à l’apogée de sa renommée pourraient se vendre jusqu’à 1 million de dollars chacune. Et la raison pour laquelle ils commandaient un prix aussi élevé était qu’il y avait une demande pour eux – parce que nous tous, les gens qui vivent dans la société, les gens qui lisent Us Weekly et Perez Hilton (je ne l’ai pas fait, peut-être que vous ne l’avez pas fait » t non plus, mais je veux dire le général «nous» ici) les voulaient. Lorsque Reinstein, Eichner et Ramos affirment qu’ils ne victimisaient pas personnellement Spears mais donnaient simplement aux gens ce qu’ils voulaient, il y a une certaine part de vérité dans ce qu’ils disent. Ils travaillaient dans un système d’incitation et de consommation qu’ils n’avaient pas construit.

Mais il n’en demeure pas moins qu’il était tout à fait dans les capacités de personnes comme Reinstein et Ramos d’arrêter de travailler avec ce système, même s’ils ne l’ont pas construit. Et c’est de la pure histoire révisionniste de suggérer que personne ne savait que la façon dont les médias grand public parlaient de Spears était fausse à l’époque.

«Nous ne sommes pas innocents ici», a écrit Anna Holmes, fondatrice du blog féministe pop Jezebel, de Spears en 2007. «Nous avons été complices de la frénésie qui a enveloppé Britney Spears. Jour après jour, semaine après semaine, nous la narguons, la questionnons, suggérons qu’elle pourrait bénéficier d’une lobotomie et comparons joyeusement les clichés paparazzis d’elle aux protagonistes troublés de deux films classiques de Stanley Kubrick. Peut-être que nous faisons cela parce que nous pensons que c’est drôle, ou parce que c’est attendu, ou parce que … nous avons des minutes, pas des heures ou des jours, pour préparer et présenter nos pensées à son sujet. Ou peut-être que nous ne sommes que des connards non originaux.

Il était tout à fait possible de reconnaître que la façon dont les gens puissants qui animaient la conversation parlaient de Spears vers 2007 était foirée. Beaucoup de gens qui parlaient l’ont reconnu. Ils ont juste continué à parler de toute façon.

Et nous sommes tous complices de ce fait parce que nous faisons tous partie du système d’incitations qui a payé beaucoup d’argent à ces puissants pour qu’ils continuent à parler de Spears. C’est de la même manière que nous sommes tous complices du changement climatique simplement en étant vivants sur cette planète à cette époque.

Pourtant, il est également vrai que si nous sommes tous responsables du changement climatique, la majeure partie du changement climatique est le résultat de décisions prises par une centaine de PDG dont nous connaissons les noms. Et bien que nous soyons tous responsables de ce qui est arrivé à Britney, la plupart de ce qui lui est arrivé est le résultat des décisions prises par des personnalités médiatiques puissantes qui n’arrêtaient pas de se moquer d’elle et de la photographier quelles que soient les conséquences évidentes sur sa santé mentale. Ils n’ont pas mis en place le système dans lequel ils travaillaient, mais ils avaient une agence dans ce système malgré tout.

Nous sommes tous complices. Mais certains d’entre nous sont plus complices que d’autres.

Encadrement Britney Spears rend ce fait particulièrement clair dans son entretien avec Ramos, qui explique que depuis qu’il a passé tant d’années à photographier Spears, il a appris à la connaître assez bien et qu’ils avaient une excellente relation de travail. Nous voyons des clips répétés de lui criant: «Britney, ça va? Britney, je m’inquiète pour toi », alors qu’il photographie Spears, alors qu’elle se recroqueville et le regarde à travers le pare-brise de sa voiture, éclairé par le flash de son appareil photo.

Mais il aurait cessé de suivre et de photographier la femme qui finirait par battre sa voiture avec un parapluie par rage totale en sa présence, insiste Ramos, s’il avait eu la moindre indication qu’elle le voulait. «Travaillant avec elle pendant tant d’années», dit-il, «elle ne nous a jamais donné la moindre idée ou information selon laquelle« j’apprécierais que vous me laissiez tranquille ».

«Et quand elle a dit:« Laissez-moi tranquille? », Demande l’intervieweur.

«Il y avait des moments où elle [was] comme, ‘peux-tu me laisser seul pour la journée? », Dit Ramos. «Mais ce n’était pas comme, ‘Laissez-moi tranquille pour toujours». Tu sais ce que je veux dire? »

Ramos n’existe pas dans le vide, et ses choix personnels n’auraient probablement pas été suffisants pour changer la vie de Spears ou la protéger d’une couverture médiatique abusive. Mais il avait suffisamment d’informations pour savoir qu’elle n’appréciait pas d’être suivie, et beaucoup de temps et d’espace pour choisir d’arrêter de la suivre, aussi bonne soit-elle. C’est un bras des médias – juste un bras – et ce qui est arrivé à Spears montre douloureusement que les médias peuvent causer du tort quand ils le souhaitent.

Les médias ne sont une institution aussi précieuse que ceux qui y travaillent choisissent d’en faire. Pour les membres de la presse qui ont choisi de profiter de la spirale de Spears, affirmer qu’elle aurait simplement dû crier ses nombreux appels à l’aide d’une voix plus forte est presque aussi mauvais maintenant que cette couverture abusive l’était il y a 14 ans.