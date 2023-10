Qui est rentré chez lui dans la saison 2 de « Special Forces » ? – La vie hollywoodienne

Crédit d’image : RENARD

Le Forces spéciales : l’épreuve la plus difficile au monde le parcours ne devient pas plus facile à mesure que la saison avance. Les célébrités de la saison 2 ont été confrontées à deux tâches incroyablement difficiles dans l’épisode du 2 octobre, ce qui a conduit trois des recrues à quitter la série et à rentrer chez elles.

Les recrues célèbres ont dû endurer l’immersion dans l’eau glacée, puis descendre en rappel une paroi abrupte. Ces tâches dangereuses étaient trop lourdes à assumer pour certaines stars. Alors, qui est rentré chez lui Forces spéciales? Voici une liste des célébrités qui ont quitté la compétition. (Remarque : cet article sera mis à jour chaque semaine.)

Tara Reid

Tara Reid a été la première célébrité à quitter le cours en Forces spéciales saison 2. Le Tarte américaine la star a eu du mal dès le départ. Elle a survécu à la première journée, mais elle n’a finalement pas pu suivre les tâches exténuantes.

Elle a été la première recrue célèbre à être immergée dans le lac gelé, mais elle a échoué car elle ne se souvenait plus de l’ordre militaire qu’elle était censée mémoriser. Au milieu du deuxième jour de cours, Tara rentra chez elle. Elle est tombée en panne après avoir été incapable de porter son lourd sac à dos.

« Le sac est si lourd. Je ne peux pas le faire. Mon dos me fait mal », a crié Tara à l’un des DS. Tara pensait que le poids du sac à dos devait dépendre de la taille de la recrue, et elle n’avait pas l’impression d’avoir un avantage considérable. «Je ne veux plus faire ça», a-t-elle déclaré en remettant son brassard et en quittant la compétition.

Blac Chyna

Blac Chyna, dont le vrai nom est Angela White, a été la deuxième recrue célèbre à rentrer chez elle lors de l’épisode du 2 octobre. Blac était la dernière recrue prête à descendre en rappel le mur escarpé et à courir jusqu’à la ligne d’arrivée contre une autre recrue, mais elle a eu peur.

Elle a regardé par-dessus le mur et s’est mise à pleurer. Elle a admis qu’elle avait « tellement peur » de cette tâche. « Je ne sais pas si je peux faire ça », a déclaré la star de télé-réalité. Blac grimpa comme si elle allait tenter la tâche, mais elle fondit en larmes. On l’a prévenue que si elle ne tentait pas cette tâche, elle devrait alors partir. Finalement, les craintes de Blac ont pris le dessus. Elle a remis son brassard et est partie.

Dez Bryant

Dez Bryant a réussi la tâche de l’eau glacée, mais les choses ont mal tourné lors du deuxième défi de la journée. Il a échoué au deuxième défi alors qu’il courait contre Robert Horry, et il a proposé de réessayer avec Blac. Il était prêt à essayer de vaincre son vertige.

La star de la NFL était frustrée alors qu’il se balançait au bord du mur en attendant Blac, qui n’a finalement jamais participé. L’équipement lui mettait une pression sur le ventre. « Enlevez-moi cette merde », a demandé Dez quand il a fini.

L’un des agents de la DS a dit qu’il avait jeté Dez à l’eau pour s’être mis en colère. Dez est parti en trombe et a arraché son brassard. Il a crié qu’il était « parti ». Il a refusé de parler au DS, mais il s’est assis avec eux à son retour à la base. À ce moment-là, Dez s’était calmé. Il a admis qu’il était « déçu » de lui-même. « Je ne sais pas ce qui m’a pris, mec », a-t-il ajouté. Dez a commencé à pleurer et a déclaré qu’il était conscient qu’il devait « contrôler » ses émotions. Dez voulait rester, mais la DS ne l’a pas voulu. Lorsqu’il a arraché son brassard, Dez a pris sa décision. Dez a été contraint de rentrer chez lui.