Qui est Reilly Smedley ? 5 choses à propos du candidat «Big Brother 25» – Hollywood Life

Crédit d’image : CBS

Reilly Smedley est un concurrent sur Grand Frère 25.

Reilly est barman.

Elle vit à Nashville.

Reilly-Smedley a ce qu’il faut pour gagner Grand frère. Reilly a emménagé dans la maison avec les 25 autres invités de la saison le soir de la première et a suffisamment bien performé dans la compétition pour éviter d’être l’un des quatre premiers nominés. Reilly prévoit d’utiliser sa personnalité plus grande que nature pour charmer les autres invités et gagner la partie. Voici tout ce que vous devez savoir sur Reilly maintenant que Grand Frère 25 est en cours.

Reilly travaille comme barman, ce qui explique sa personnalité sociale. Elle a expliqué sur le Grand frère première que la plupart des gens ont des « idées fausses » sur Reilly lorsqu’ils la rencontrent.

Reilly vit à Nashville.

Reilly vit à Nashville, Tennessee, où elle est barman. Sa ville natale est Portland, Oregon, selon sa biographie. L’autre invité de Reilly Utley rouge vient aussi du Tennessee.

Reilly est célibataire.

Reilly a confirmé qu’elle était célibataire – et peut-être prête à se mêler – pendant le Grand frère première. « Je ne regarde pas, mais s’il m’arrive de jeter un coup d’œil à un homme grand, brun et musclé, j’aurais du mal à ne pas le regarder », a-t-elle déclaré à la production.

Le père de Reilly est décédé.

Reilly a révélé dans le premier épisode que son père était décédé d’un « cancer super rare » le jour de son 14e anniversaire. Reilly a dit qu’elle voulait jouer le jeu et gagner pour son père. « Je veux que mon père soit fier de moi. Je veux que mon père baisse les yeux et se dise : ‘Tu y vas ma fille’ », a-t-elle déclaré.

Reilly a fêté son anniversaire le Grand frère.

Reilly a eu 24 ans le 2 août — le même jour que le Grand Frère 25 première sur CBS. Comme longtemps BB fan, Reilly a reçu le plus beau cadeau d’anniversaire de tous les temps en participant à son émission de téléréalité préférée.

