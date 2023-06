Qui est réellement contre pro/rel aux États-Unis ?

La promotion et la relégation sont simplement la façon dont le football fonctionne, et l’a toujours fait, dans la plupart des pays. Mais quand il s’agit de pro/rel aux États-Unis, c’est en grande partie un non-démarreur.

La structure de la ligue américaine qui a émergé au début des années 1900 était l’une des entités de la ligue fracturées et concurrentes. C’était parti en raison d’une vaste zone géographique, mais aussi en raison d’une approche quelque peu «sans intervention» pour superviser le jeu professionnel de notre fédération nationale.

Mais au fur et à mesure que les ligues allaient et venaient au cours du XXe siècle, plusieurs opportunités de table rase se présentaient. Mais ni la NASL dans les années 1970, ni son successeur MLS dans les années 90, n’ont adopté ce qui est la norme dans une grande partie du monde. Même l’implication (l’insistance) de la FIFA sur la création d’une première division comme stipulation pour l’attribution de la Coupe du monde 1994 n’a pas conduit à une véritable pyramide américaine.

Généralement, la promotion et la relégation sont très populaires. Les fans l’apprécient car cela crée une intrigue aux deux extrémités de la table vers la fin d’une saison. Cela donne, théoriquement, à n’importe quel club de n’importe quelle communauté la possibilité de concourir au plus haut niveau. Le principe de méritocratie et d’inclusivité fait partie du tissu même du sport. C’est tellement enraciné que les propositions qui pourraient menacer ce principe rencontrent de vives critiques et, à ce jour, échouent généralement.

Les analystes, les joueurs et les entraîneurs, même ceux qui travaillent au sein du système américain, accueilleraient favorablement le concept.

La question est donc, en ce qui concerne les États-Unis, qui est vraiment contre adopter la promotion et la relégation ? Mais d’abord, un rappel rapide sur ce qu’est réellement la promotion et la relégation peut être de mise.

La lettre de la loi

L’article 9 des Statuts de la FIFA explique comment fonctionne pro/rel et pourquoi :

L’article 9.1 est le plus important, stipulant que la participation à une certaine ligue doit être basée sur le mérite sportif. Actuellement, ni la MLS, ni l’USL, ni la NISA n’utilisent le mérite sportif de quelque manière que ce soit comme qualification pour l’entrée dans leur(s) ligue(s).

L’article 9.2 note que d’autres critères peuvent être utilisés, tels que les finances du club, l’infrastructure, etc., en plus du mérite sportif.

L’article 9.3 interdit de modifier la forme juridique d’une société/d’un club pour « … faciliter la réception d’une licence pour un championnat de ligue nationale ». Il semblerait que huit, sans doute neuf, clubs MLS aient violé cette loi : Seattle, Portland, Vancouver, Montréal, Orlando, Minnesota, Cincinnati, Nashville et St. Louis (propriété partielle partagée avec le club replié USL qu’il a remplacé). Toutes étaient des équipes USL ou NASL existantes, qui ont été fermées et remplacées par de nouvelles entités juridiques avant de rejoindre MLS. Le tout sans avoir gagné sur le terrain pour gagner une place.

L’article 9.4 stipule que les associations membres (c’est-à-dire l’USSF) sont chargées de trancher ces questions, et non les ligues (MLS/USL/NISA).

Alors, qui sont les opposants ?

Ceux qui sont favorables à l’adoption de pro/rel rencontrent souvent des détracteurs vocaux. Surtout en ligne sur les réseaux sociaux, les commentaires dénonçant obstinément pro/rel seront sans aucun doute liés à tout ce qui fait la promotion de l’idée. Souvent, les utilisateurs anonymes se feront un plaisir de critiquer le système, qui peut à peu près se résumer en quatre catégories :

« Aucun propriétaire n’acceptera de descendre dans une ligue inférieure après avoir payé [insert large expansion fee]”

« Ce sera un désastre pour la ligue si [insert large city] a été envoyé vers le bas »

« Personne ne regardera [insert small city]”

« Les équipes échoueront si elles sont reléguées »

Même les fans et les journalistes qui l’embrasseraient avec plaisir citeront ce qui précède comme raisons pour lesquelles pro / rel ne se produira pas. Ce genre de, dans une certaine mesure, freine l’enthousiasme du public et un véritable mouvement qui va au-delà de la foule des chapeaux en papier d’aluminium.

En effet, il y a du vrai là-dedans… du moins le premier. Tout se résume à l’argent. Aucun propriétaire ne mettrait volontairement son investissement en danger. Mais le maître mot est volontairement. Ce n’est pas aux propriétaires du club. Comme indiqué ci-dessus, cela dépend de l’USSF et de la FIFA.

Bien sûr, il y a le fait que pro/rel n’arrête pas l’afflux continu d’investissements dans les clubs du monde entier. Même les propriétaires américains, qui ne s’y risqueraient jamais, achètent tout le temps des équipes dans les ligues européennes pro/rel. Même le co-commentateur de la MLS et de l’USMNT, Stu Holden, est copropriétaire d’une équipe en Liga. Si la promotion et la relégation n’existaient pas, il est peu probable que Holden aurait investi dans ce qui était alors une équipe espagnole de deuxième division.

Un fiasco des cotes d’écoute est également largement exagéré. Ce n’est pas comme si les jeux télévisés nationaux du passé avaient attiré beaucoup de monde de toute façon. La différence de globes oculaires entre RBNY vs LAFC et Indianapolis vs Madison diffusés sur FS1 n’est pas assez grande pour être un facteur réel ici. De plus, avec la majorité des matchs de football professionnels masculins et féminins américains désormais disponibles exclusivement via le streaming, les fans inconditionnels de chaque équipe constituent le groupe démographique clé.

Les milliardaires contre presque tout le monde

En dehors des conseils d’administration de la ligue professionnelle – et de ceux qui ont des liens commerciaux étroits avec eux – vous auriez du mal à trouver de nombreux fans, journalistes ou autres autour du jeu qui véritablement n’aimerait pas voir les États-Unis adopter le concept.

Y a-t-il vraiment quelqu’un qui pense que « le football américain ne devrait jamais avoir que les mêmes 30 équipes au sommet, pour couvrir tout un continent, à moins qu’un propriétaire ne décide d’en arracher l’une à sa communauté pour une raison quelconque » ?

En tant que personne qui a grandi en tant que fan de sports américains grand public et qui a découvert la beauté du football (et pro / rel) plus tard dans la vie, personnellement, je l’accueillerais dans tous nos sports. Et je dis cela en tant que fan de trois équipes (Dolphins, Panthers, Marlins) qui, à l’exception de quelques brefs points positifs, auraient été des risques de relégation pendant une grande partie de ma vie. Je préférerais de loin suivre une équipe compétitive de division inférieure avec quelque chose à jouer. Trop de fans ici se voient présenter une équipe de ligue majeure vivant au sous-sol dont le ou les propriétaires s’enrichissent grâce au partage des revenus et aux régimes publics d’argent des contribuables.

Bien sûr, il y a aussi le fait que le manque de promotion et de relégation aux États-Unis, en partie, a conduit le célèbre copropriétaire de mon club de football préféré Fort Lauderdale Strikers (maintenant, malheureusement, parti) à prendre son argent en Espagne à la place.

Ce serait bien… mais

Oui, certains multimilliardaires pourraient potentiellement en prendre un coup à leur portefeuille. C’est un risque avec lequel je serais prêt à vivre. Quiconque ne vole pas dans un jet privé vers la boîte des propriétaires pour assister à un match devrait également pouvoir vivre avec.

Personne ne veut voir son club préféré dans une ligue inférieure. Mais c’est mieux que l’alternative américaine. Demandez aux fans des perdants éternels, des équipes déplacées ou de celles qui ont complètement cessé d’exister.

Nous aimons penser que le sport aux États-Unis a fait des progrès incroyables au cours du dernier quart de siècle environ. Et il a, dans une certaine mesure. Notre pyramide de football décousue a réussi à livrer sa part de points positifs. Mais ce pourrait être un paysage beaucoup plus dynamique, intéressant et inclusif.

Les ligues et les clubs (et les propriétaires) pourraient encore gagner de l’argent. Et la grande majorité des clubs relégués survivraient – ​​certainement à un rythme pas pire que celui auquel les clubs de football professionnels américains ont survécu au sein de notre système fermé au cours des 150 dernières années.