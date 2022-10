Qui est R’Bonney Gabriel ? Cinq choses sur la gagnante de Miss USA 2022 – Hollywood Life

Crédit d’image : avec l’aimable autorisation de FYI

Gabriel R’Bonney a attiré l’attention de tous le 3 octobre, lorsqu’elle a été couronnée Miss USA 2022 lors de la diffusion en direct du concours populaire. La beauté de 28 ans, qui représentait le Texas, était magnifique dans une robe dorée scintillante et des boucles d’oreilles pendantes alors qu’elle acceptait la plus haute distinction avec une couronne et un bouquet de fleurs. Elle avait l’air choquée et ravie alors qu’elle marchait sur la piste du spectacle et saluait et soufflait des baisers à la foule excitée.

Alors, qui est R’Bonney et comment s’est-elle frayé un chemin jusqu’au rôle emblématique de Miss USA ? Découvrez-en plus sur elle ci-dessous.

R’Bonney est la première femme américaine d’origine asiatique à représenter Miss Texas USA.

Elle est entrée dans l’histoire lorsqu’elle est montée sur scène le soir du concours de Miss USA et maintenant qu’elle a gagné, elle continuera à entrer dans l’histoire au concours de Miss Univers. R’Bonney a été couronnée Miss Texas USA l’été dernier, ce qui peut être vu dans la vidéo ci-dessus, et cela l’a qualifiée pour représenter son état à Miss USA de cette année. Averie Bishopune Américaine d’origine asiatique de Dallas, TX, est également entrée dans l’histoire en tant que première femme américaine d’origine asiatique à être couronnée Miss Texas America et participera au concours de Miss America en décembre. Les réalisations des dames sont importantes et montrent à quel point le pays est venu depuis qu’il fut un temps où les femmes «non blanches» étaient interdites de participer à des concours.

Elle est Philippine.

En raison de sa descendance, R’Bonney a déclaré qu’elle ressentait une “grande responsabilité” de partager ses antécédents et d’encourager les autres à faire de même. “Mon père a déménagé en Amérique depuis les Philippines grâce à une bourse universitaire avec environ 20 dollars en poche”, a-t-elle déclaré. ABC News’ filiale locale à Houston. « Il voulait se construire une nouvelle vie. Il a rencontré ma mère au Texas, qui est une paysanne de Beaumont. Je suis un Texan philippin très fier.

Le costume d’État de R’Bonney pour Miss USA était une représentation de la fleur de l’État du Texas.

Le concurrent avait l’air incroyable dans un body bleu vif avec des paillettes argentées qui honoraient le bluebonnet du Texas. Elle portait également des bottes assorties et un casque avec le look, et s’est rendue sur Instagram pour partager plusieurs photos et vidéos du costume épique. “J’étais tellement excitée d’apprendre que Miss USA avait une portion de costume d’État ! Je savais que je voulais être la fleur de l’état du Texas, un bluebonnet, mais avec une touche glamour. Merci @patrick_isorena d’avoir donné vie à cette vision 💙”, a-t-elle écrit en légende.

Elle confectionne certains de ses propres costumes.

La talentueuse fille partage souvent des clips vidéo d’elle-même aidant à créer ce qu’elle va porter devant un public national, et il y a toujours une signification particulière dans ce qu’elle propose et le tissu qu’elle utilise. En juillet, elle a posté une vidéo de la confection de sa robe d’ouverture Miss Texas et a révélé qu’elle aimait “réutiliser de vieux vêtements” pour éviter la pollution que l’industrie de la mode peut causer.

“Reconstruit un manteau rouge de @magpiespeacocks pour faire ma robe de numéro d’ouverture Miss Texas USA. La mode étant l’une des industries les plus polluantes au monde, j’adore réutiliser de vieilles pièces pour créer quelque chose de nouveau et de fabuleux pour réduire les déchets ✨❤️ #sustainablefashion #ecofashion #handmadecouture », a-t-elle écrit en légende.

R’Bonney enseigne la couture pour une bonne cause.

La nouvelle gagnante enseigne la couture à la maison de couture Magpies and Peacocks à Houston, au Texas. Dans les cours, elle montre aux élèves comment fabriquer différentes pièces en utilisant des tissus et des textiles à partir de chutes. Les cours font partie du programme collectif MAKR de l’organisation à but non lucratif, qui offre différentes compétences de vie aux victimes de traumatismes, y compris les survivants de violence domestique, dans l’espoir qu’ils puissent acquérir une nouvelle compétence.