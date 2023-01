Qui est Ravneet Gill et est-elle mariée ?

RAVNEET Gill devrait revenir sur nos écrans une fois de plus alors que la série 2023 de Junior Bake Off démarre.

Le talentueux chef pâtissier a rejoint Junior Bake Off en tant que juge en 2021 et est apparu dans l’émission depuis.

Qui est Ravneet Gill ?

Ravneet Gill, né en avril 1991, est un chef pâtissier britannique, auteur, chroniqueur et juge de télévision.

En dehors de la cuisine, elle est chroniqueuse culinaire régulière pour The Guardian, The Telegraph, Observer Food Monthly et Courier Magazine.

Ravneet s’est formé à l’école de cuisine de renommée mondiale Le Cordon Bleu après avoir obtenu un diplôme en psychologie à l’Université de Southampton.

Elle a ensuite gravi les échelons dans différentes sections de pâtisseries à travers Londres, notamment St. John, Llewelyn’s, Jamavar, Black Axe Mangal et Wild by Tart.

Depuis le début de sa carrière en 2016, Ravneet a travaillé dans plusieurs restaurants prestigieux et a publié deux livres de pâtisserie, dont l’un s’intitule The Pastry Chef’s Guide.

Le livre a été extrêmement bien accueilli et a contribué à établir les références de Ravneet en tant que star du futur.

En plus de son travail de chef pâtissière, Ravneet est la fondatrice et directrice de Countertalk, une organisation communautaire qui promeut et favorise des environnements de travail positifs dans l’industrie de la restauration.

Grâce à son travail avec Countertalk, la star aurait régulièrement organisé des événements et des présentations de l’industrie – lui donnant une chance de faire l’expérience des projecteurs avant sa carrière à la télévision.

Quand Ravneet Gill a-t-il remplacé Prue Leith dans Junior Bake Off ?

Lorsque Junior Bake Off a été créé pour la première fois en 2011, il a d’abord été jugé par les juges de l’époque sur la version adulte de l’émission, Mary Berry et Paul Hollywood.

Cependant, en 2013, Berry a quitté la série et a été remplacé par Allegra McEvedy qui continuerait à apparaître dans deux séries de l’émission.

En 2019, McEvedy a été remplacé par Prue Leith après l’acquisition de l’émission dérivée par Channel 4.

Cependant, Prue Leith n’apparaîtrait comme juge que pour une seule série avant d’être remplacée par Ravneet Gill.

À l’époque, il a été rapporté que Leith était préoccupé par le tournage de l’émission au milieu de la pandémie de coronavirus.

S’adressant à Twitter, Prue a écrit: “Je suis tellement désolée de ne pas faire Junior cette année, les retards de tournage (signifient) qu’il y a eu un conflit avec les horaires.

“Mais je suis ravi d’accueillir Rav dans la famille Bake Off et j’espère qu’elle aimera travailler sur la série autant que moi.”

Ravneet devrait maintenant réapparaître, alors que la série 2023 de l’émission commence le lundi 16 janvier.

Elle apparaîtra aux côtés de son collègue juge et ancien concurrent Liam Charles.

Outre Liam et Ravneet, l’émission met également en vedette le comédien Harry Hill, qui anime le Junior Bake Off depuis 2019.

En plus de Junior Bake off, Ravneet est également apparu dans Saturday Kitchen, James Martin’s Saturday morning, This Morning, Saturday Mash up et Sunday Brunch.

Ravneet Gill est-il marié ?

Ravneet Gill n’a jamais révélé publiquement l’état de sa relation – et ne semble pas désireuse de le faire.

Au lieu de cela, la biographie Instagram de Ravneet suggère qu’elle passe son temps à cuisiner, cuisiner et manger – mais surtout avec ses chats et sa grand-mère.

Dans une interview avec Whistles, elle a partagé certaines des difficultés auxquelles elle avait été confrontée en tant que femme célibataire dans l’industrie.

Elle a déclaré: «En tant que femme chef, vous êtes souvent en minorité – on m’a dit très tôt de porter une alliance pour éviter le harcèlement.

“Monter dans la hiérarchie implique beaucoup de recul dans certaines cuisines.”