Qui est Randal Kolo Muani ? Tout ce que vous devez savoir sur la star française de la Coupe du monde

L’attaquant français Randal Kolo Muani a annoncé son nom sur la plus grande scène de la Coupe du monde 2022, en finale contre l’Argentine alors qu’il facilitait un retour français de 2-0 lorsqu’il était remplacé sur le terrain à la 40e minute.

Remarquablement, cependant, le sélectionneur français Didier Deschamps n’a pas sélectionné l’attaquant dans son équipe originale de 26 joueurs. Cependant, la blessure de Christopher Nkunku avant le début du tournoi a signifié que Kolo Muani a été recruté pour le remplacer.

Le joueur de 24 ans a également profité de l’occasion qui lui était offerte pour marquer son premier but international en demi-finale contre le Maroc. L’arrivée a fait de lui le troisième joueur le plus rapide à marquer un but en tant que remplaçant dans l’histoire de la Coupe du monde, le but survenant 44 secondes après son entrée sur le terrain.

Kolo Muani a ensuite été très impressionné lors de la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine, donnant à la France un élan offensif qui lui manquait en première mi-temps alors que les Sud-Américains remportaient une victoire 2-0. Son énergie et ses combats ont aidé la France à ramener le match à 2-2. , remportant un penalty à la 80e minute que Kylian Mbappe a dûment expédié.

En effet, lui et Marcus Thuram ont remplacé Ousmane Dembele et Olivier Giroud à la 40e minute du match, contribuant à ramener le jeu à niveau.

Kolo Muani ne fait partie de l’équipe senior de France que depuis peu de temps, cependant, sa première convocation dans l’équipe n’arrive qu’en septembre 2022. Il a fait sa première apparition contre l’Autriche, mais il a dû attendre pour sa première titularisation avant de jouer la Tunisie à la Coupe du monde.

Désormais à l’Eintracht Francfort en Bundesliga, Kolo Muani a débuté sa carrière à Nantes, après avoir rejoint leur académie des jeunes en 2015. Il a signé son premier contrat professionnel trois ans plus tard, avant de faire ses débuts en équipe première en novembre 2018 lors d’une défaite 3-0. à Saint-Etienne en Ligue 1.

Le Français a ensuite passé une saison en prêt à Boulogne dans le troisième niveau du football français lors de la saison 2019/20.

Son transfert à l’Eintracht Francfort est intervenu lorsqu’il a signé un accord de pré-contrat avec le club en mars 2022, engageant cinq ans du côté allemand. Il a finalement rejoint à l’été 2022 et impressionne depuis en Bundesliga.

En 14 matches de Bundesliga, Kolo Muani a marqué cinq buts et fait neuf passes décisives, tandis que ses deux buts en phase de groupes de la Ligue des champions ont aidé son équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.