Qui est Ramzan Kadyrov ? | Le soleil

Le chef de guerre tchétchène de VLADIMIR Poutine, Ramzan Kadyrov, est un fervent partisan de la guerre en Ukraine.

Hardman Kadyrov, le président de la République tchétchène – une région contestée du sud de la Russie – est confronté à une série de problèmes de santé.

2 Ramzan et Poutine sont de fidèles alliés, et Poutine financerait le style de vie de Ramzan

2 Le chef de guerre est au centre des rumeurs concernant sa santé Crédit : Reuters

L’ancien rebelle séparatiste a combattu contre les Russes lors de la première guerre de Tchétchénie, pour ensuite changer de camp et rejoindre Moscou lors du deuxième conflit en 1999.

Des groupes de défense des droits humains affirment qu’il supervise personnellement la torture d’opposants politiques dans des cachots secrets et qu’il dirige des escadrons de la mort connus sous le nom de « Kadyrovites ».

Qui est Ramzan Kadyrov ?

Ramzan Kadyrov est né en Tchétchénie en 1976 et, comme beaucoup d’hommes de sa génération, a vécu une vie largement définie par deux guerres brutales qui ont ravagé la république dans les années 1990 et 2000.

Lors de la première guerre de Tchétchénie, de 1994 à 1996, il a combattu aux côtés de son père, Akhmad Kadyrov, pour la cause séparatiste tchétchène.

Mais en 1999, après que M. Poutine ait lancé la deuxième guerre en Tchétchénie pour restaurer le contrôle russe sur la république sécessionniste, les Kadyrov ont changé de camp.

Akhmad a ensuite été nommé président pro-russe de la république.

Lorsqu’il a été assassiné en 2004, le relais du leadership pro-russe est passé à son fils trapu.

Le bodybuilder en survêtement n’était pas un politicien évident. Après avoir été soutenu par Poutine, il est rapidement devenu l’un des hommes les plus puissants de Russie.

Mais à mesure qu’il est devenu plus puissant, il est devenu une figure de plus en plus controversée dans la politique russe.

Pour ses partisans, il est un patriote russe qui a apporté la paix dans une région ravagée par la guerre et qui a présidé à un redressement et à une reconstruction d’après-guerre sans précédent.

Pour ses ennemis, il est un rebelle qui a fait de la Tchétchénie son fief personnel où la loi russe ne s’applique pas, et qui a utilisé la terreur et le meurtre pour écraser non seulement l’insurrection islamiste séparatiste, mais aussi ses rivaux politiques, les militants des droits de l’homme, et les dissidents nationaux.

Que fait Ramzan Kadyrov maintenant ?

Ramzan continue de mener une vie intéressante et avec des ressources apparemment illimitées.

Le leader s’est entouré de copains du showbiz et d’animaux exotiques bizarres, dont un lion et un tigre rare en voie de disparition.

C’est un boxeur passionné qui compte parmi ses amis Mike Tyson et l’acteur hardman Steven Seagal, et il a l’habitude de distribuer des liasses de billets de 20 £ à ses sujets.

Ces dernières années, cependant, sa santé a fait l’objet de spéculations, même s’il est apparu aux côtés de Poutine pour exprimer son soutien à la guerre en Ukraine.

Le chef de guerre a même affirmé qu’il envoyait ses trois fils combattre en Ukraine et a partagé une vidéo bizarre montrant les trois garçons s’entraînant à tirer avec des armes.

Ramzan Kadyrov est-il marié ?

Ramzan a été marié à la créatrice de mode russe Medni Kadyrova en 1996 et le couple partage environ 12 enfants.

Il a été révélé en 2021 que le chef de guerre pourrait avoir une seconde épouse – Fatima Khazuyeva.

Fatima et Ramzan se seraient rencontrés alors qu’elle n’avait que 14 ans, lors d’un concours de beauté en 2006.

Certains ont même émis l’hypothèse qu’il aurait une troisième épouse, la chanteuse et danseuse Aminat Akhmadova, avec qui il aurait deux autres enfants.

Comment va Ramzan Kadyrov ?

L’état actuel de Ramzan reste inconnu, mais des rumeurs circulent depuis début 2022 sur l’état de santé du chef de guerre.

Début 2023, il a été contraint de nier avoir des problèmes de santé et a publié sur les réseaux sociaux qu’il était « en bonne santé et plein d’énergie ».

En septembre 2023, un porte-parole ukrainien a révélé que les « maladies existantes » de l’homme fort s’étaient aggravées et qu’il serait dans le coma.