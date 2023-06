Qui est Ramzan Kadyrov, le dirigeant tchétchène qui a juré de soutenir Poutine

Ramzan Kadyrov, chef de la République tchétchène à majorité musulmane de Russie, a déclaré dans un article du Saturday Telegram que les combattants tchétchènes « entraient dans la zone de tension » et que « la rébellion doit être réprimée », dans le but de soutenir Poutine, son allié.

Vidéos publié samedi et vérifié par le Washington Post a montré que les forces tchétchènes fidèles à Kadyrov se déplaçaient dans la région russe de Rostov.

« Les combattants du ministère de la Défense et de la Garde russe en République tchétchène sont déjà partis pour les zones de tension », a déclaré Kadyrov sur Telegram. « Nous ferons tout pour préserver l’unité de la Russie et protéger son statut d’État ! La rébellion doit être écrasée, et si cela nécessite des mesures sévères, alors nous sommes prêts !