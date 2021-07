Qui est Raj Kundra et quelle est sa valeur nette ?

RAJ Kundra est un homme d’affaires britannique marié à l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty.

Il a été arrêté et aurait été décrit par des flics en Inde comme le «conspirateur clé» dans un réseau de production pornographique.

Getty – Contributeur

Shilpa Shetty avec son mari Raj Kundra lors de sa réception de mariage à Mumbai en 2009[/caption]

Qui est Raj Kundra ?

Kundra, 45 ans, est née et a grandi à Londres.

Son père Bal Krishan Kundra était un homme d’affaires de la classe moyenne et sa mère Usha Rani Kundra était vendeuse quand il était enfant.

À 18 ans, il quitte la maison familiale et s’installe à Dubaï puis au Népal où il crée une entreprise de vente de châles pashmina.

En 2007, il a déménagé à Dubaï et a créé Essential General Trading LLC, une société spécialisée dans les projets de métaux précieux, de construction, d’exploitation minière et d’énergie verte renouvelable.

Il s’est également impliqué dans le financement et la production de films de Bollywood.

Kundra a également été associée à un certain nombre d’autres entreprises, notamment Essential Sports and Media et Iconic Investments, un fonds privé qui négocie sur les marchés boursiers.

Il s’intéresse également à Bastian Hospitality, une chaîne de restaurants à Mumbai.

En 2015, Kundra est devenu l’un des promoteurs de Best Deal TV, une chaîne de télévision indienne de téléachat.

Pourquoi a-t-il été arrêté ?

Kundra a été arrêté le 19 juillet 2021, dans le cadre d’une enquête lancée en février de cette année sur un réseau de production porno.

Au total, neuf arrestations ont été effectuées à ce jour, NDTV rapports.

« Nous avons arrêté Raj Kundra dans cette affaire… car il semble être le principal conspirateur de cette affaire. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet », a déclaré un commissaire de police de Mumbai dans un communiqué.

Une enquête a été ouverte le 3 février après qu’une femme a approché les flics et s’est plainte d’avoir été forcée de travailler dans une entreprise pornographique après s’être fait promettre un travail d’actrice, selon le Press Trust of India.

La société cinématographique aurait été créée par Kundra et son frère et enregistrée au Royaume-Uni pour échapper aux cyber-lois indiennes.

Kundra aurait quitté l’entreprise et nié tout acte répréhensible.

Les vidéos auraient été tournées dans des maisons et des hôtels loués à Mumbai, transférées via WeTransfer au Royaume-Uni et diffusées sur des applications mobiles payantes.

Les modèles ont été courtisés avec des promesses d’offres de films et « forcés » de tourner des scènes nues pour des films porno, selon les rapports.

Kundra, qui vit à Mumbai, fait face à des accusations de tricherie et de « publicités et affichages obscènes et indécents ».

La publication ou la transmission de matériel « obscène », y compris de la pornographie, est illégale en Inde et passible d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans de prison.

AFP

NINTCHDBPICT000667078413-1[/caption]

At-il des enfants?

Il a trois enfants au total.

Kundra a eu une fille appelée Deleena avec sa première femme.

Il a une fille et un fils avec sa seconde épouse.

Le fils Viaan est né le 21 mai 2012 tandis que sa deuxième fille Samisha Shetty Kundra est née par maternité de substitution le 15 février 2020.

Après la naissance de son fils, Kundra a écrit sur Twitter : « Dieu nous a bénis avec un beau petit garçon. La mère et le bébé vont bien. Je suis ravi de bits !!!!!!”

Il a ajouté: « Un grand merci à ma femme @TheShilpaShetty pour le meilleur cadeau de tous les temps, le DR Kiran Cohelo et tout le personnel de l’hôpital Hinduja! »

« Nos prières ont été exaucées par un miracle. Avec gratitude dans nos cœurs, nous sommes ravis de vous annoncer l’arrivée de notre petit Ange. Samisha Shetty Kundra. Né le 15 février 2020 Junior SSK dans la maison », a déclaré Shilpa à propos de la naissance de leur deuxième enfant.





Qui était sa première femme ?

Sa première femme était Kavita Kundra mais le couple a divorcé.

Kundra a épousé sa deuxième femme Shilpa Shetty le 22 novembre 2009 et est toujours marié.

Shetty est devenue célèbre en Grande-Bretagne lors de la série 2007 de Celebrity Big Brother et a finalement remporté la série.