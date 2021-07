Qui est Raj Kundra ? En savoir plus sur le mari homme d’affaires de l’actrice Shilpa Shetty | Nouvelles des gens

New Delhi: L’homme d’affaires indo-britannique Raj Kundra a attiré l’attention des médias indiens pour la première fois en sortant avec l’actrice Shilpa Shetty, puis en l’épousant en 2009. Des rumeurs selon lesquelles il était super riche et offraient à Shilpa une énorme bague de fiançailles de 3 crores ont commencé à faire le tour. En 2004, il a été classé au 198e rang des Asiatiques britanniques les plus riches par le magazine Success.

Raj Kundra est né le 9 septembre 1975 à Londres de parents indiens immigrés de première génération. Le propriétaire de plusieurs entreprises a commencé à travailler à l’âge de 18 ans lorsqu’il a acheté des châles en pashmina du Népal et les a vendus à des marques de haute couture à Londres. Depuis lors, il n’y a pas eu de retour en arrière et Raj est le propriétaire d’entreprises multiples et diverses – allant du sport à la mode, à la technologie, à l’hôtellerie, etc.

Il était auparavant marié à Kavita Kundra avec qui il a une fille. Raj est sorti dans les médias, dénigrant les affirmations selon lesquelles Shilpa Shetty serait une briseuse de maison et accusant Kavita de l’avoir trompé pour la raison de son divorce. Raj a deux enfants avec Shilpa – son fils Viaan et sa fille Samisha.

Cependant, le magnat des affaires s’est retrouvé plusieurs fois dans des points chauds après être devenu célèbre. Il est actuellement en état d’arrestation pour une affaire de création et de diffusion de pornographie. La police de Mumbai dit avoir des preuves solides contre Kundra. « Une affaire a été enregistrée auprès de la Crime Branch Mumbai en février 2021 concernant la création de films pornographiques et leur publication via certaines applications. Nous avons arrêté M. Raj Kundra dans cette affaire le 19/7/21 car il semble être le principal conspirateur de cela », a déclaré le commissaire de police de Mumbai, Hemant Nagrale.

Jetons un coup d’œil à toutes les autres controverses courtisées par le magnat des affaires.

Poonam Pandey a déposé une plainte pénale contre Raj Kundra en 2019

L’artiste érotique et mannequin Poonam Pandey a accusé Raj Kundra et sa société d’avoir utilisé illégalement son contenu érotique même après la résiliation d’un contrat entre les deux parties. Elle a également accusé l’entreprise d’avoir divulgué son numéro de téléphone personnel sur leur application.

Raj Kundra a été convoqué par ED pour une escroquerie de 2 000 crores en bitcoins

Le mari de Shilpa Shetty a été convoqué par la Direction de l’application en 2018 pour son implication présumée dans le commerce du bitcoin, qualifié d’illégal par le gouvernement indien. Kundra, avait alors déclaré aux médias qu’il avait été appelé comme témoin dans l’affaire.

Raj Kundra et le scandale des paris IPL 2013

Shilpa Shetty et son mari Raj Kundra, copropriétaire de l’équipe IPL Rajasthan Royals en 2013, ont été tristement bannis à vie des activités de cricket après la découverte d’un scandale de paris.

Cependant, en 2018, Raj Kundra avait déposé une requête devant la Cour suprême après que la police de Delhi lui ait donné un bon accord pour la même chose.

Des mises à jour sur le dernier scandale de Kundra lié à une affaire de pornographie sont attendues.