Qui est Raël, le mari de Suella Braverman ?

SUELLA Braverman est assurément une force redoutable.

Elle est politicienne, avocate et mariée à Rael Braverman.

Suella Braverman a rencontré son mari Raël grâce à leur amour commun pour la politique Crédit : Getty

Qui est Suella Braverman ?

Suella est devenue secrétaire à l’intérieur le 25 octobre 2022 et est membre du Parti conservateur, présidente du Groupe de recherche européen et procureure générale d’Angleterre et du Pays de Galles.

Elle est devenue députée de Fareham en 2015.

Suella a récemment été mêlée à une controverse concernant un prétendu excès de vitesse.

Selon l’allégation, Suella avait demandé à des fonctionnaires d’organiser des cours privés sur la sensibilisation à la vitesse, bien qu’elle ait été surprise en train d’accélérer elle-même.

Le Premier ministre Rishi Sunak aurait consulté son conseiller en éthique à ce sujet.

Qui est Raël Braverman ?

On pense que Rael Braverman est né en avril 1975 au Royaume-Uni.

Il travaille comme manager chez Mercedes et est marié à la députée conservatrice Suella Braverman.

Quand Suella et Rael Braverman se sont-ils mariés ?

Raël a proposé à Suella en octobre 2017 alors qu’ils étaient en vacances à Chypre.

Il a dit: « J’avais tout planifié à l’avance, donc j’y ai pensé tout le temps que nous étions là-bas. »

Raël et Suella se sont mariés en février 2018 après trois ans de relation.

Le couple s’est marié à la Chambre des communes.

« Raël m’a tellement soutenu à Fareham – je pense que le jour où j’ai réalisé que c’était lui qui était sorti livrer des tracts pour l’élection sous une pluie battante », a déclaré Suella au moment où le couple s’est marié.

Selon Portsmouth News, ils ont suivi leur mariage par une célébration dans un Holiday Inn à Titchfield, Hampshire.

Plus de 100 personnes ont assisté à leur repas de mariage, y compris la famille, des amis proches et aussi des personnes qu’ils connaissent de par leur travail en politique.

L’heureux couple s’est rencontré par l’intermédiaire d’amis et Suella a admis qu’il était son plus grand partisan.

Il l’a aidée pendant la campagne du Brexit et a également déposé des tracts lors des élections générales de 2017.

Raël a déclaré : « Nous nous sommes rencontrés par l’intermédiaire d’amis communs, puis elle m’a invité pour une journée au parlement.

« En ce qui concerne les premiers rendez-vous, c’était certainement inhabituel, mais j’ai toujours été intéressé par la politique, alors j’ai accepté.

« J’ai beaucoup aimé et nous avons convenu de nous revoir.

« Nous avons eu notre premier « véritable » rendez-vous quelques semaines plus tard et tout a décollé à partir de là. »

Le couple vit ensemble à Locks Heath.

Suella et Rael Braverman ont-ils des enfants ?

L’heureux couple a deux enfants ensemble.

Leur premier enfant, George, est né en 2019, un an après que Suella et Raël se soient mariés.

Puis ils ont eu une petite fille, Gabriella, en 2021.

Braverman a fait la une des journaux à l’époque car elle a pu exercer ses fonctions de vote en tant que députée pendant son congé de maternité.

Le couple ne partage pas de photos de sa vie personnelle et familiale.