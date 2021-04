RACHEL KHOO est un nouveau visage du Great British Menu de BBC Two, rejoignant les co-stars Oliver Peyton et Matthew Fort pour juger une gamme de plats.

Dans son illustre carrière de chef, Khoo passe son temps à préparer de délicieuses fêtes, des dîners rôtis aux pâtisseries françaises.

Pennsylvanie

Rachel Khoo est un tout nouveau visage du Great British Menu de BBC Two[/caption]

Qui est Rachel Khoo, juge du Great British Menu 2021?

Rachel Khoo est une productrice, présentatrice et écrivaine de télévision, célèbre pour sa cuisine fusion.

Sa cuisine française classique affiche les influences de son héritage malais-chinois-autrichien.

La talentueuse pâtissière a appris ses compétences de pâtissière au Cordon Bleu.

Après avoir perfectionné son art, Khoo a pris un poste à La Cocotte, une librairie culinaire parisienne et un salon de thé.

BBC

Rachel Khoo est une productrice, présentatrice et écrivaine de télévision[/caption]

Ici, elle a passé son temps à créer des pâtisseries incroyables et à donner des cours de cuisine.

Khoo a parcouru le monde, organisant des dîners et des ateliers à Londres, Paris, Berlin, Milan, Melbourne, Sydney et Buenos Aires.

La chef passionnée a mis en place un restaurant pour deux personnes dans son appartement parisien, qui a beaucoup attiré l’attention des médias sociaux.

L’expérience l’a amenée à présenter l’émission de la BBC The Little Paris Kitchen: Cooking with Rachel Khoo en 2012.

Son livre du même nom s’est vendu à plus de 120 000 exemplaires.

Rex

Khoo a épousé le chef professionnel suédois Robert Wiktorin en 2015[/caption]

Suite au succès de son premier livre, Khoo a publié un deuxième livre de cuisine intitulé My Little French Kitchen, avant de terminer deux séries pour la BBC; Le carnet de cuisine de Rachel Khoo: Londres et le carnet de cuisine de Rachel Khoo: Cosmopolitan Cook.

Elle a de l’expérience sur la boîte en tant que juge, puisqu’elle a participé au concours de cuisine australien, My Kitchen Rules, en 2016.

Rachel Khoo est-elle mariée?

Khoo a épousé le chef professionnel suédois Robert Wiktorin en 2015.

Le couple vit maintenant à Stockholm.

Ils ont deux fils ensemble, un né début 2017 et un autre en 2019.

Qu’a dit Rachel Khoo à propos du Great British Menu 2021?

Khoo a déclaré à Radio Times: «J’ai rencontré tellement de gens incroyables», à propos de son expérience en tant que juge du Great British Menu.





«Nous avions un si large éventail d’invités – un astronaute, des architectes, des designers.

«Tout ce que j’avais à faire était de m’asseoir et de juger de la meilleure cuisine de restaurant du Royaume-Uni, sans voyager nulle part. J’étais vraiment gâté – je mangeais huit plats par jour!

«J’ai littéralement roulé à la maison après. Je n’arrêtais pas de penser: «Comment est-ce arrivé? C’est trop cool.' »