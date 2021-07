RACHEL FINNI a fait tourner les têtes alors qu’elle se balançait jusqu’à la villa de Love Island.

Le joueur de 29 ans est entré après un recouplage explosif qui a vu Brad McClelland et Chuggs Wallis partir seuls.

Qui est Rachel Finni sur Love Island 2021 ?

Rachel, 29 ans, est une spécialiste des voyages de luxe.

La star de Love Island 2021, qui a semblé attirer l’attention de Brad, est originaire de Londres.

Lorsqu’on lui a demandé comment sa famille et ses amis décriraient, elle a affirmé être très indépendante.

Rachel a déclaré: « Très, très indépendante. Je ne compte sur personne pour rien.

« Je suis très attentionné, spontané et créatif. »

Pourquoi Rachel voulait-elle aller sur Love Island ?

La femme de 29 ans a admis qu’elle avait toujours été fan de l’émission à succès ITV.

Elle a déclaré: «C’est une combinaison de deux choses – j’ai toujours été fan de la série et c’est une expérience formidable, vous rencontrez des gens formidables.

« Je suis quelqu’un qui aime vivre ma vie au mieux. »

Quel est le partenaire idéal de Rachels ?

Rachel est arrivée à la fin de l’épisode cinq après qu’un recouplage ait fait sensation dans la villa.

Brad et Chuggs se sont retrouvés sans partenaire – et Rachel doit choisir celui qu’elle aime le plus.

Interrogée sur son type, elle a déclaré: «J’aime la façon dont les relations modernes sont.

« Je n’ai besoin d’un homme pour rien. Je peux acheter ma propre maison et prendre soin de moi.

« J’adore savoir que j’ai une autre personne avec qui je traverse la vie. »





