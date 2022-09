Qui est Rabia Chaudry ? | Le soleil

VOUS n’auriez peut-être jamais entendu le nom d’Adnan Syed sans Rabia Chaudry.

C’est Rabia qui a d’abord attiré l’attention mondiale sur le cas d’Adnan Syed – après avoir cru qu’il avait été emprisonné à tort pour le meurtre d’un lycéen de 18 ans de Baltimore, Hae Min Lee, en 2000.

Rabia Chaudry a passé plus de deux décennies à plaider pour la libération d’Adnan Syed, après qu’il ait été emprisonné pour le meurtre d’un étudiant de 18 ans, Hae Min Lee, en 2000. Crédit : AP : Associated Press

Qui est Rabia Chaudry ?

Rabia Chaudry, est avocate spécialisée en droit de l’immigration, ainsi qu’auteure et animatrice de podcasts.

Chaudry est née au Pakistan, mais a ensuite déménagé aux États-Unis, où elle a fréquenté l’Université du Maryland, le comté de Baltimore, et la faculté de droit de l’Université George Mason.

Depuis la fin de ses études, Chaudry a consacré sa carrière à la libération d’Adnan Syed, l’homme reconnu coupable d’avoir étranglé et tué son ex-petite amie Hae Min Lee, car elle pensait qu’il avait été condamné à tort.

Comment Rabia Chaudry a-t-elle rencontré Adnan Syed ?

Chaudry a rencontré Adnan pour la première fois en 1995, quatre ans avant le meurtre de Hae Min – lorsqu’il a commencé à traîner avec son jeune frère, Saad.

Ils faisaient tous deux partie de la communauté musulmane de Baltimore et fréquentaient la même mosquée, où Adnan dirigeait souvent des prières, et le couple est rapidement devenu des amis d’enfance.

Rabia Chaudry a-t-elle contacté Sarah Koenig au sujet d’Adnan Syed ?

Rabia, l’amie et avocate de la famille de Syed, est la personne qui a présenté l’animatrice de Serial Podcast Sarah Koenig au cas de Syed.

Serial est un podcast de journalisme d’investigation se concentrant sur une histoire vraie chaque saison.

En 2014, Chaudry a contacté le producteur Koenig de This American Life pour raconter une histoire sur l’affaire du meurtre en 1999 de l’adolescente du Maryland Hae Min Lee – le résultat était la saison 1 de la série.

L’émission a été créée à l’automne 2014 et chaque épisode a tenté de reconstituer une chronologie de ce qui s’est passé la nuit où Lee a été tué.

Sarah Koenig est l’animatrice du podcast Serial qui a attiré l’attention du monde entier sur le cas d’Adnan Syed Crédit : Getty – Contributeur

La série de podcasts a mis Syed et son cas sous les projecteurs et a mis en évidence des aspects de l’enquête qui, selon les partisans de Syed, dont Chaudry, révèlent son innocence.

Bientôt, le nom d’Adnan a fait la une des journaux et en quelques mois, la discussion autour du cas de Syed l’a finalement aidé à gagner un nouveau procès.

En 2015, Syed a obtenu un nouveau procès basé, en partie, sur de nouvelles preuves découvertes lors de la réalisation de Serial.

Le 19 septembre 2022, sa peine a été annulée par un juge du Maryland, après deux décennies.

Après la fin de Serial, Chaudry a co-animé son propre podcast, Undisclosed – un podcast sur les condamnations injustifiées aux États-Unis.

Elle a ensuite écrit un livre, Adnan’s Story: The Search For Truth And Justice After Serial.