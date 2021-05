Qui est qui dans le remaniement ministériel du Labour?

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a déclaré à son nouveau cabinet fantôme qu’il avait pris l’entière responsabilité des mauvaises performances du parti aux élections locales, alors qu’il réunissait son équipe remaniée pour la première fois lundi.

Sir Keir a limogé Anneliese Dodds en tant que chancelière de l’ombre et whip en chef du parti Nick Brown dans le cadre d’une refonte à la suite des résultats dévastateurs.

Sa dirigeante adjointe, Angela Rayner, licenciée en tant que présidente du parti et coordinatrice de la campagne électorale, a été maintenue dans un rôle clé en tant que chancelière fantôme du duché de Lancaster, devenant ainsi le correspondant de Michael Gove.

Sir Keir a déclaré à sa nouvelle équipe que Mme Rayner avait «un nouveau rôle important dans la lutte contre les conservateurs», selon des sources travaillistes. Il a ajouté: «Pour être clair, je prends la responsabilité. Personne d’autre. Je dirige le parti travailliste et c’est entièrement sur moi.

Alors, à qui a-t-on attribué des postes clés? Et à qui a-t-on donné le coup? L’indépendant a examiné de plus près le premier remaniement de Sir Keir depuis sa prise de fonction en tant que dirigeant travailliste l’année dernière.

Rachel Reeves – chancelière de l’ombre

Le plus grand changement a été la décision de promouvoir Rachel Reeves au poste de chancelière fantôme – souvent considérée comme le deuxième poste le plus puissant du cabinet fantôme.

Reeves était considérée comme une artiste médiatique fiable et tenait à sa détermination dans son rôle précédent de ministre du Cabinet, tenant Michael Gove et d’autres ministres conservateurs pour responsables de leur copinage et de leurs allégations.

Rachel Reeves (à gauche) remplace Anneliese Dodds en tant que chancelière de l’ombre (PENNSYLVANIE)

Mme Reeves remplace Anneliese Dodds, qui a eu du mal à avoir un impact en défiant le chancelier Rishi Sunak, qui a vu ses cotes d’approbation personnelle monter en flèche pendant la pandémie.

À la suite de la défaite électorale partielle du Labour à Hartlepool, l’ancien stratège n ° 10 Dominic Cummings a affirmé qu’il n’avait même pas reconnu Mme Dodds: «Elle n’a jamais touché ma conscience en un an.»

La décision de Sir Keir d’évincer Mme Dodds s’est toutefois accompagnée d’un atterrissage en douceur, puisqu’elle s’est vu confier le rôle de présidente du parti, ainsi que d’être en charge de l’examen de la politique du Labour.

Angela Rayner devient ministre du cabinet fantôme (Getty)

Angela Rayner – Ministre du cabinet fantôme

La dirigeante travailliste adjointe, Angela Rayner, aurait été enfermée dans des pourparlers avec l’équipe de Sir Keir pendant plusieurs heures dimanche, faisant valoir qu’elle ne devrait pas être blâmée pour les élections ou être considérée comme rétrogradée.

Elle semble avoir exaucé son souhait. Elle reste la dirigeante adjointe du Labour, reprend l’ancien rôle de Mme Reeves en tant que ministre du cabinet fantôme et a également un nouveau dossier sur «l’avenir du travail».

L’un des alliés de Mme Rayer a déclaré qu’elle était sortie «beaucoup plus puissante» des événements désordonnés des 48 dernières heures. D’autres sources de Labors ont déclaré qu’elle n’avait pas grand désir de rester coordonnatrice de la campagne.

Mme Rayner a déclaré sur Twitter qu’elle continuerait à «travailler sans relâche pour réformer notre parti» afin de «montrer que le Parti travailliste parle au nom de la classe ouvrière».

La députée travailliste Shabana Mahmood (PENNSYLVANIE)

Shabana Mahmood – coordinatrice de campagne

Shabana Mahmood, la députée travailliste de Birmingham Ladywood, a été promue de l’arrière-ban pour devenir coordonnatrice de campagne, assumant l’un des rôles clés dans les coulisses de Mme Rayner.

Un autre artiste médiatique de confiance, Mme Mahmood a défendu le leadership de Sir Keir lundi, et a confirmé que le parti lancerait un examen de la politique pour s’installer sur un nouveau programme.

«Il doit y avoir un processus de révision des politiques dans lequel nous allons maintenant nous engager ensemble en tant que mouvement pour essayer de déterminer quel est le programme que nous devons offrir au pays», a-t-elle déclaré à la BBC. «Ce doit être une plateforme qui parle au public.»

Wes Streeting obtient une promotion (PENNSYLVANIE)

Wes Streeting – Secrétaire de la pauvreté des enfants de l’ombre

Wes Streeting, ancien ministre fantôme des écoles, s’est vu confier un nouveau rôle de secrétaire fantôme pour la pauvreté des enfants.

Streeting avait été pressenti pour l’un des postes les plus élevés. Mais le parti travailliste a clairement indiqué que son nouveau rôle était une promotion, un moyen de rehausser le profil du problème de la pauvreté des enfants et des inégalités au Royaume-Uni.

Ailleurs, Thangam Debbonaire a été transféré au poste de chef de l’ombre des Communes. Elle remplace Valérie Vaz, évincée du cabinet d’ombre dans le shake-up. Lucy Powell occupe l’ancien poste de secrétaire fantôme au logement de Mme Debbonaire.

Lisa Nandy, dont le rôle d’ombre du ministre des Affaires étrangères serait menacé, est restée en place. Jonathan Ashworth conserve son poste de secrétaire fantôme à la santé, bien qu’il fasse également l’objet de rumeurs de licenciement.

Il n’y a pas eu de retour pour les «grosses bêtes» comme Yvette Cooper et Hilary Benn, malgré les spéculations que Sir Keir voulait que les anciens députés reviennent à l’avant.

Alan Campbell – whip en chef travailliste

Le remplacement de Nick Brown pour le rôle clé de whip en chef aux Communes par Alan Campbell s’est avéré l’une des parties les plus controversées du remaniement limité.

M. Brown, qui avait occupé le poste de whip en chef de Gordon Brown avant de prendre le rôle équivalent de l’ombre sous la direction de Jeremy Corbyn, était respecté par toutes les parties du parti, très faction.

L’ancien chancelier fantôme John McDonnell a tweeté: «Le limogeage de Nick Brown, l’un des whips en chef les plus expérimentés et les plus astucieux sur le plan tactique que le parti ait jamais eu, est inepte à l’extrême. [Lord] La vengeance de Mandelson.

Comment M. Campbell s’en sortira-t-il? Le député de Tynemouth est un ancien, ayant passé les 10 dernières années en tant que whip en chef adjoint, la personne la plus ancienne en service continu sur le front travailliste.