Qui est Quentin Oliver Lee ? 5 choses à propos de l’acteur de Broadway décédé – Hollywood Life

Crédit d’image : Gustavo Caballero/South Beach Photo/Shutterstock

Quentin Oliver Lee est surtout connu pour ses rôles dans Heather Christian’s Oratorio pour les êtres vivants et Le fantôme de l’Opéra

Il est décédé à l’âge de 34 ans après une bataille contre le cancer du côlon

Sa femme en a fait l’annonce sur Instagram

Quentin Olivier Lee est décédé à l’âge de 34 ans. La star de Broadway est décédée après une bataille contre le cancer du côlon, sa femme en deuil Angie Lee Graham partagé via les réseaux sociaux. « Quentin est décédé aux petites heures du matin. C’était le plus beau moment de ma vie. J’ai vu ses derniers souffles, j’ai tenu sa main serrée et j’ai senti son rythme cardiaque s’éloigner lentement », a-t-elle écrit dans un message profondément émouvant de lui avec leur fille. Samantha Olivier. “Il avait le sourire aux lèvres et était entouré de ceux qu’il aime. C’était paisible et parfait », a-t-elle également déclaré.

“C’était un homme incroyable, un mari, un père, un fils, un frère, un ami, un chanteur, un acteur et un disciple du Christ avec une grande foi en son Père céleste. Dire “il nous manquera beaucoup” ne reflète pas l’étendue des personnes et des communautés qu’il a créées et touchées », a-t-elle écrit dans un hommage profondément émouvant.

« Si nous le laissons faire, il a fait de nous de meilleures personnes. Samantha et moi sommes soutenus et portés par nos familles et notre propre foi. Veuillez comprendre si je ne réponds pas, mais ayez confiance que vos messages et votre amour ont été lus et ressentis », a-t-elle signé.

Il a annoncé son cancer sur une page Go Fund Me

Quentin a annoncé qu’il luttait contre le cancer du côlon de stade 4 avec une page Go Fund Me en juin 2022. “Bonjour, je suis Quentin, on m’a récemment diagnostiqué un cancer du côlon de stade 4”, a-t-il écrit sur la page, accompagné d’une photo. de lui-même et de sa fille Samantha. “Je suis un père, un mari, un enseignant, un artiste de Broadway et du Metropolitan Opera et bientôt un survivant du cancer”, a-t-il écrit.

“Il est certainement difficile de gagner de l’argent tout en subissant une chimio, des opérations chirurgicales et en faisant face à ces symptômes de cancer désordonnés qui peuvent durer on ne sait combien de temps”, a-t-il expliqué. « Vous avez tous déjà montré votre amour et votre soutien de tant de façons. Sachez que tout don nous aidera à payer les factures médicales, à garder les lumières allumées, à garder de la nourriture sur la table et à aider Angie et moi à rester concentrés sur la lutte contre cette maladie au lieu de nous soucier de la façon dont nous pouvons répondre à nos besoins », a-t-il partagé.

Il a fréquenté le collège

Quentin a obtenu son baccalauréat en musique en interprétation vocale de la Northern Arizona University en 2012.

Il était surtout connu pour un rôle Off-Broadway

Alors qu’il est apparu dans de nombreuses productions, son apparition sur Off-Broadway dans Heather Christianc’est Oratorio pour les êtres vivants est peut-être son rôle le plus emblématique.

Il était dans de nombreux autres spectacles de Broadway

Ses autres crédits incluent la reprise en 2021 de Caroline ou Change2017 Prince de Broadway. Au-delà de cela, il a également tenu le rôle-titre dans le fantôme de l’Opéraen plus d’apparaître dans Je suis Harvey Milk à Avery Fisher Hall et Carmen à l’Opéra Lyrique de New York.

Il a été membre de nombreuses organisations professionnelles

Il a rejoint l’Opera Collective de New York en 2013, et l’association du groupe avec MTA Music Under New York. Quentin était également membre de Phi Mu Alpha Sinfonia et de la chorale Shrine of the Ages, de la Cardinal Key Honor Society, alors qu’il était étudiant de premier cycle à NAU. Au-delà de cela, il a occupé un poste d’enseignant à la Flagstaff School of Music.