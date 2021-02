CHAQUE année, des dizaines d’Américains affluent vers une petite ville de Pennsylvanie le jour de la marmotte pour attendre avec impatience un premier aperçu de Punxsutawney Phil dans l’espoir d’un hiver plus court.

La célèbre marmotte est au centre de la célébration et beaucoup pensent que son ombre détient la clé de six semaines supplémentaires d’hiver ou d’un printemps précoce.

Qui est Punxsutawney Phil?

Punxsutawney Phil est la légendaire marmotte qui fait traditionnellement les prévisions météorologiques du printemps chaque année le jour de la marmotte.

Selon le folklore, si le temps est nuageux lorsque Phil sort de son terrier sur Gobblerer’s Knob, à environ trois kilomètres de Punxsutawney en Pennsylvanie, le printemps viendra tôt.

S’il fait beau, il verra son ombre et se retirera à l’intérieur – et l’hiver s’attardera encore six semaines.

2018 marque la 132e année où Phil a lancé sa prédiction météorologique, et le site Web de Groundhog Day soutient qu’une seule marmotte (qui vit habituellement de six à huit ans) a jamais détenu le titre.

Les organisateurs déclarent donc que toute autre marmotte est un imposteur et que la vraie prédiction de Phil est correcte à 100%.

Ils attribuent la durée de vie terriblement longue de Phil au fait qu’il boit une gorgée d’un « élixir de vie » secret chaque été lors d’un pique-nique de la marmotte.

Quand est le jour de la marmotte et quelles sont ses origines?

Le jour de la marmotte est célébré le 2 février de chaque année, à la même date que la fête chrétienne de la Chandeleur.

La tradition a commencé comme une coutume au sein de la communauté allemande de Pennsylvanie en 1887.

À l’époque, un homme du nom de Clymer H. Freas était le rédacteur en chef du journal local Punxsutawney Spirit et il a commencé à promouvoir la marmotte de la ville en tant que «météorologue officiel du jour de la marmotte».

La tradition est toujours célébrée aujourd’hui et de nombreuses villes commencent les festivités avant le lever du soleil d’hiver – pour avoir le temps de regarder une marmotte sortir d’un terrier.

La plus grande célébration de la Journée de la marmotte a toujours lieu à Punxsutawney, où jusqu’à 40 000 personnes se rassemblent, mais la tradition a également reçu une attention mondiale à la suite du film de 1993 du même nom.