Qui est Prawn Cocktail de The Masked Dancer UK ?

PRAWN COCKTAIL a été éliminé de The Masked Dancer la troisième semaine.

Malgré la démonstration de leurs mouvements de danse, ce n’était pas suffisant pour gagner le spectacle.

Qui est Prawn Cocktail dans The Masked Dancer ?

Douze nouveaux personnages se sont rendus sur la piste de danse pour se battre pour devenir le champion de la deuxième série de The Masked Dancer, avec Prawn Cocktail en étant un.

Dans le troisième épisode, il a été révélé que Stacey Dooley était Prawn Cocktail, lorsqu’elle a été démasquée et que ses rêves de remporter son deuxième trophée de danse ont été déjoués.

Le public du studio, les juges et vous à la maison ont reçu des indices subtils sur qui pourrait danser sur scène, et Jonathan Ross et Oti Mabuse ont réussi à trouver Stacey.

Quels autres personnages sont sur The Masked Dancer?

Cette série a vu le tout premier duo participer à la compétition.

Pillar et Post monteront sur scène pour montrer leurs mouvements de danse ensemble.

Ils se sont affrontés avec Prawn Cocktail ainsi qu’avec toute une série d’autres célébrités.

Les autres personnages prêts à emmener sur la piste de danse sont :

Astronaute

Cactus

Chandelier

Chaussettes étranges

Onomatopée

Roi nacré

Cochon

Pilier et poteau

Cocktail de crevettes

Ciseaux

Limace de mer

Comment fonctionne The Masked Dancer ?

Au cours de chaque épisode de The Masked Dancer, les juges recevront des indices sur qui se cache derrière le masque.

On leur montrera un petit clip où des indices sur la carrière, la jeunesse et la personnalité du personnage seront donnés.





La célébrité montera sur scène pour montrer ses mouvements, avant que les juges n’aient la chance de deviner son identité.

Chaque épisode, le public vote pour son danseur préféré, les juges décidant qui sera démasqué parmi les deux derniers.

Le spectacle se poursuit jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul danseur et soit couronné vainqueur de la saison deux après la victoire de Louis Smith en 2021.

La nouvelle série a débuté le samedi 3 septembre 2022.

Il est disponible pour regarder sur ITV et ITV Hub.

Qui sont les juges de The Masked Dancer ?

Les juges du programme sont Oti Mabuse, Jonathan Ross et Davina McCall et ils seront rejoints par Peter Crouch.

Peter a succédé au juge habituel Mo Gilligan.

Joel Dommett est revenu en tant qu’animateur de l’émission.