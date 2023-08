Qui est Pranali Rathod et est-elle mariée ?

PRANALI Rathod est une actrice indienne.

Sa bio Instagram dit « vivre le rêve » mais que savons-nous d’elle ?

Qui est Pranali Rathod ?

Pranali Rathod est une actrice indienne née le 15 octobre 1996 à Yavatmal, Maharastra, de Suresh et Sheela Rathod.

Filmi Beat rapporte qu’elle vient d’une famille hindi.

Elle est allée à l’école à Mumbai et a ensuite obtenu un diplôme d’ingénieur.

Pranali a fait ses débuts d’actrice en 2018 avec Pyaar Pehli Baar.

Est-ce que Pranali Rathod est sur Instagram ?

Pranali Rathod est sur Instagram.

Vous pouvez suivre son compte, @pranalirathodofficial.

Elle postera souvent des photos de son mannequinat mais aussi de son quotidien.

Est-ce que Pranali Rathod est marié ?

Il n’y a actuellement aucune information suggérant que Pranali est marié.

On ne sait pas non plus si elle a actuellement un partenaire et il n’y a aucune information suggérant que Pranali a des enfants.

Elle a déjà été liée à sa co-star Harshad Chopda.

Cependant, en mai 2022, ils ont abordé les rumeurs dans un live Instagram où Rathod a déclaré qu’il était son meilleur ami.

Harshad est un acteur indien qui a joué le Dr Abhimanyu Birla dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai.

Dans quoi Pranali Rathod a-t-il joué?

Pranali a joué Saanvi dans le premier épisode de Pyaar Pehli Baar en 2018.

En 2019, Pranali est apparue dans le drame télévisé Jaat Na Poocho Prem Ki jouant Kinshuk Vaidya.

Elle a joué aux côtés de Pravisht Mishra et Jason Shah dans Barrister Babu en 2020, dans le rôle de Saudamini Bhaumik Greenwood.

Elle a eu un rôle récurrent en tant que Radha Sahani dans Kyun Utthe Dil Chhod Aaye de 2021 à 2022.

Le film suit la vie de trois femmes – Amrit, Vashma et Radha – qui vivent à Lahore à une époque où l’Inde est sur le point d’accéder à l’indépendance.

En 2021, elle a fait ses débuts sur le Web dans Chutzpah en jouant Richa.

Un tournant majeur est survenu dans sa carrière lorsqu’elle a commencé à incarner Akshara Goenka dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai aux côtés de Harshad Chopda.

Elle a reçu un prix ITA de la meilleure actrice pour sa performance.

Elle a repris le rôle d’Akshara en 2022 dans le jeu télévisé Ravivaar With Star Parivaar.