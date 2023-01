Qui est Phoenix dans la série 4 de The Masked Singer ? Derniers indices, théories et chansons à ce jour

EN ESPÉRANT renaître de ses cendres et impressionner les juges de la toute nouvelle série The Masked Singer d’ITV, c’est Phoenix.

Alors que le jeu de devinettes ultime revient, les téléspectateurs aux yeux d’aigle et les juges déchiffreront des indices dans le but de découvrir la célébrité cachée derrière le masque.

TVI

Phoenix est l’un des 12 chanteurs masqués participant à la série 4[/caption]

Quelles chansons Phoenix a-t-il interprétées dans la série 4 de The Masked Singer ?

Monter sur scène et signer déguisé – voici un aperçu des chansons que Phoenix a interprétées jusqu’à présent.

Première semaine – Get Lucky par Daft Punk

Quels indices ont été donnés sur Phoenix dans la série 4 de The Masked Singer ?

Chaque série voit les chanteurs masqués fournir aux juges et aux téléspectateurs à la maison un certain nombre d’indices cryptiques pour aider à découvrir l’identité des personnages – et ils ne manqueront pas de vous faire deviner.

Voici un aperçu des indices donnés à propos de Phoenix sur The Masked Singer Series 4 jusqu’à présent.

Les juges sont convaincus que Phoenix est un acteur

Le juge Mo a déclaré que la bande VT lui avait même donné des vibrations Game of Thrones

Phoenix a “renaît de ses cendres”

Cette célébrité est douée pour se réinventer

Ils connaissent la réincarnation

Enfant, ils étaient très calmes

Ils savent suivre une piste

Leur énigme était : “Je suis tout flamme et feu, mes plumes en feu, cela peut vous intriguer d’apprendre, j’ai été un slogan.”

Théories des fans de Phoenix

Avec The Masked Singer vient un certain nombre de théories de fans fascinantes – du déchiffrement des indices à la devinette de l’étoile secrète, les téléspectateurs aux yeux d’aigle partagent tout ce qu’ils savent.

Voici un aperçu des théories des fans entourant Phoenix jusqu’à présent.

Un certain nombre de fans ont deviné David Tennant d’après la façon dont Phoenix marche et agit – ainsi que le lien Doctor Who des médecins en train de se régénérer.

D’autres pensent que Phoenix est le chanteur des Kaiser Chiefs, Ricky Wilson.

Les juges ont également leurs propres idées sur la célébrité qui se cache derrière le costume étrange et merveilleux de Phoenix.

Jonathan est d’accord avec les fans et a deviné la star de Doctor Who, David Tenant, tandis que Rita Ora a dit Jason Orange de Take That, en raison de la couleur du costume.

Mo pensait que cela pourrait être YouTuber Joe Sugg et Davina a laissé entendre que cela pourrait être l’acteur Nicholas Hoult sous le masque.