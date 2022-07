Qui est Peter Williams ? | Le soleil

PETE Williams s’est fait un nom en tant que correspondant de télévision pour NBC News.

Le 19 mai 2022, il a été annoncé qu’il prenait sa retraite après 29 ans.

Pete Williams a rejoint NBC News en 1993 Crédit : Getty Images – Getty

Qui est Peter Williams ?

Né en 1952, Pete Williams est connu comme journaliste américain et ancien fonctionnaire du gouvernement.

Il a rejoint NBC News pour la première fois en 1993 en tant que correspondant judiciaire basé à Washington DC et a rendu compte des dernières nouvelles du ministère américain de la Justice et de la Cour suprême.

Avant cela, Williams était journaliste et directeur des nouvelles à KTWO-TV et Radio à Casper, Wyoming, ainsi qu’une partie de l’administration du président George HW Bush.

De 1989 à 1993, il a été l’assistant américain par intérim du secrétaire à la Défense pour les affaires publiques.

Il a également remporté de nombreux prix, dont le News and Documentary Emmy Award for Outstanding Coverage of a Breaking News Story in a Newscast, et le News and Documentary Emmy Award for Outstanding Live Coverage of a Current News Story – Long Form.

Pourquoi Pete Williams prend-il sa retraite ?

La retraite de Williams a été annoncée pour la première fois par le président de NBC News, Noah Oppenheim, dans un message aux membres du personnel.

“Pour des générations de journalistes de NBC News, travailler aux côtés de Pete a été une masterclass quotidienne en journalisme”, écrivait-il à l’époque.

“Mais peut-être plus important encore, cela a été une masterclass sur ce que signifie être un bon collègue. La décence, la gentillesse et la générosité de Pete sont inégalées.

“Pour ceux qui connaissent bien Pete, c’est sa chaleur, son humour, son esprit et sa compassion qui nous manqueront le plus”, a-t-il ajouté.

Bien qu’elle ait été confirmée, la raison exacte de sa retraite n’a pas été révélée.

Son dernier jour sera le 31 juillet 2022, selon Deadline.

Au début de sa carrière chez NBC News, beaucoup étaient sceptiques quant à ses qualifications en raison de son parcours politique.

Dans un article d’opinion de 1993 du professeur de journalisme Jacqueline Sharkey qui a été publié dans le Washington Post, elle a demandé “Pouvons-nous compter sur Pete Williams de NBC News pour avoir un dévouement similaire à la vérité?”

Pete Williams était auparavant porte-parole du Pentagone Crédit : Getty

Ajoutant que “ses performances passées ne sont pas encourageantes”, par rapport aux critiques auxquelles il a été confronté pour les limitations du Pentagone à l’accès de la presse pendant la guerre du Golfe, selon le Washington Post en mai 2022.

Cependant, il a finalement prouvé que les critiques avaient tort.

“Je pense que Pete Williams a eu l’une des plus grandes carrières à NBC News et l’une des plus grandes carrières dans le journalisme audiovisuel au cours des dernières décennies”, a déclaré Oppenheim au Washington Post.

“Il n’y a aucun moyen que nous puissions jamais remplacer Pete, certainement pas avec un journaliste en particulier.”

Quelle est la valeur nette de Pete Williams ?

Grâce à la carrière réussie de Williams dans les médias, il a pu amasser une valeur nette importante.

Bien qu’un nombre exact ne soit pas clair, il se situerait entre 1 et 5 millions de dollars.

Ce nombre provient des négociations contractuelles et des diverses carrières qu’il a eues au fil des ans.