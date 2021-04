Les fans de Gogglebox étaient aux anges lorsque le favori de l’émission Pete Sandiford a annoncé qu’il était en couple.

Jusqu’à récemment, Pete avait gardé le silence sur sa vie amoureuse, mais quand il a publié une jolie photo de sa magnifique fiancée sur ses réseaux sociaux, les téléspectateurs adoraient ça.

3 Pete Sandiford, star de Gogglebox, a montré au monde sa superbe petite amie Crédit: Instagram

Qui est la fiancée de Pete, la star de Gogglebox, Paige?

Pete, 26 ans, a posté une photo Instagram aux côtés de Paige, en disant: « Ma Mme et ma meilleure amie, que demander de plus? »

Puis, s’adressant à sa sœur – et co-star de Googglebox – Pete a ajouté: « Ne vous inquiétez pas @ sophiesandiford1, vous êtes un deuxième meilleur ami proche ». «

Bien que Pete n’ait pas confirmé son nom complet, on pense qu’elle est Paige Yeomans d’Essex.

Selon ses médias sociaux, Paige est diplômée de l’Université Queen Mary de Londres en 2019 avec un diplôme en langue anglaise et linguistique.

Elle déclare avoir travaillé à House of Fraser pendant près de 2 ans.

Pete et Sophie Sandiford, sont sur Gogglebox depuis 2018 et sont les favoris des fans, aux côtés du duo Malones et caravaniers Jenny et Lee.

Parallèlement à sa carrière télévisuelle, Pete a un emploi dans le secteur des assurances.

Peter a révélé lors de l’émission du 26 février qu’il était fiancé à Paige – au grand plaisir des fans de Gogglebox.

3 Sophie et Pete Sandiford sont devenus célèbres ensemble sur Gogglebox en 2018

Comment le couple s’est-il rencontré?

Pete n’a pas donné plus d’informations sur sa petite amie Paige, mais peut-être que sa publication sur Instagram est une indication qu’il est prêt à en partager davantage sur sa relation.

La sœur cadette de Pete, Sophie, semble soutenir la relation, car elle a commenté: « Je vous aime tellement les gars guys @paigeyeomans_ @sandifordpete. »

Et les fans étaient également ravis pour Pete.

L’un d’eux a écrit: « Fille chanceuse – imaginez être avec quelqu’un d’aussi heureux et drôle! ❤️. »

Cependant, certains trolls méchants ont décidé de dire à Pete qu’il « frappait » avec une si belle petite amie.

L’un d’eux a écrit: « Je frappe définitivement Pete! 👍 ».

3 Les fans étaient ravis pour Pete

Depuis combien de temps Pete et Paige sortent-ils ensemble?

Pete semble avoir confirmé qu’il était avec Paige depuis un moment maintenant.

Dans sa légende de la photo, Pete a déclaré: « Cela a été pris l’année dernière pour info. »