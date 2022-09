Penny Mordaunt a été nommée Lord President of the Council et leader de la Chambre des communes le 6 septembre 2022.

Elle a travaillé en politique pendant plus de 20 ans et a même participé à l’émission Splash d’ITV ! Voici tout ce que vous devez savoir.

Qui est Penny Mordaunt ?

Penny Mordaunt est née le 4 mars 1973 à Torquay, Devon.

Elle est diplômée de l’Université de Reading en 1995 avec un baccalauréat en philosophie.

Alors qu’elle était encore à l’université, elle a épousé Paul Murray, mais le couple a divorcé un an plus tard.

Elle vit maintenant avec son partenaire de longue date Ian Lyon, qui travaille comme chanteur classique.

Penny aime particulièrement les chats et élève des chatons birmans chez le couple.

Mme Mordaunt a été brièvement responsable de la presse étrangère pour la campagne présidentielle de George W Bush en 2000.

EN SAVOIR PLUS SUR PENNY MORDAUNT

Elle est entrée en politique britannique aux élections générales de 2005, où elle a perdu par 1 139 voix à Portsmouth North, se présentant pour le Parti conservateur.

Lors des élections générales de 2010, Mme Mordaunt a été élue députée de Portsmouth North et elle a été réélue en 2015 et 2017.

Ses postes précédents incluent :

Paymaster General (2020), chef de file des travaux de résilience sur la façon dont le Royaume-Uni se prépare et répond aux menaces et a renforcé la cybersécurité défensive du Royaume-Uni

Secrétaire d’État à la Défense (2019), première femme à occuper ce poste

Secrétaire d’État au développement international (2017)

Ministre des Personnes Handicapées, de la Santé et du Travail (2016)

Ministre des Armées (2015), première femme à occuper ce poste

Ministre des collectivités locales (2014)

Elle est également ancienne gouverneure de la Banque mondiale.

Comment Penny Mordaunt a-t-elle voté sur le Brexit ?

Mme Mordaunt a fait pression pour que le Royaume-Uni quitte l’UE dans le cadre de la campagne Leave. Elle a aidé à faire campagne pour le Brexit dans la perspective du référendum.

Quand est-elle apparue sur Splash !?

En 2014, Penny est apparue dans l’émission de télé-réalité Splash!

L’émission mettait en vedette des célébrités apprenant à plonger et était dirigée par le plongeur olympique Tom Daley.

Elle a été critiquée pour son apparition dans l’émission en disant qu’elle aurait dû se concentrer sur son travail de circonscription.

Mme Mordaunt s’est défendue en disant qu’elle ferait don de ses frais de comparution de 10 000 £ à une association caritative, ce qu’elle a fait.

On se souvient surtout d’elle pour un ventre douloureux pendant l’émission.

Penny est arrivée neuvième de l’émission sur 20 candidats, la gagnante était la danseuse de la diversité Perri Kiely.

Le spectacle a été supprimé après deux saisons.

Quelle est la valeur nette de Penny Mourdant ?

Selon Apumone, la ministre Penny Mordaunt a une valeur nette de 4 millions de dollars (3,3 millions de livres sterling).