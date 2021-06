Qui est Pearl V Puri et pourquoi est-il dans l’actualité ? | Nouvelles des gens

Qui est Pearl V Puri ?

Pearl V Puri est un acteur et mannequin de télévision populaire. Il est né le 10 juillet 1989 dans la ville de Chhindwara, dans le Madhya Pradesh. Après quelques années, il a déménagé avec sa famille à Agra et a terminé ses études.

Il a commencé sa carrière en tant que mannequin et est apparu dans plusieurs publicités de marques célèbres dont Maruti Ritz, Fair One Cream, Pizza Hut.

Après quelques années, il se décide à poursuivre sa carrière d’acteur.

Titre de gloire :

Il a fait ses débuts d’acteur à la télévision avec un second rôle dans « Dil Ki Nazar Se Khoobsurat » en 2013.

Il est devenu célèbre avec un drame musical « Phir Bhi Na Maane…Badtameez Dil » face à Asmita Sood. Son image d’Abeer Malhotra, un charmeur à succès, a fait de lui un nom bien connu.

A joué dans des émissions telles que ‘Meri Saasu Maa’, ‘Naagarjuna – Ek Yoddha’ pour n’en nommer que quelques-uns.

Il a obtenu sa plus grande pause avec la troisième saison de la franchise surnaturelle la plus réussie d’Ekta Kapoor, « Naagin ». Sa chimie avec la co-actrice Surbhi Jyoti a été très appréciée de tous.

Plus tard, il a également participé à des spectacles dont la 5e saison de Kitchen Champion, la 4e saison de Box Cricket League et Khatra Khatra Khatra.

En 2019, Pearl a obtenu un rôle principal dans le thriller romantique « Bepanah Pyaar ». C’était son deuxième rôle le plus populaire après « Naagin ».

En 2020, il a figuré dans deux clips musicaux, dont » Teri Aankhon Mein » et » Teri Aankhon Mein Dance Cover « .

En 2020, il a commencé à travailler pour la deuxième saison du spectacle surnaturel ‘Brahmarakshas.

Prix ​​et reconnaissances :

En 2018, il a été classé pour la première fois dans la liste des hommes les plus désirables du Times of India. Plus tard, il a également été classé 26e dans la liste des 50 hommes les plus désirables. Il a également décroché le 20e rang dans la liste des personnalités télévisées 2019 de Biz Asia.

Il a également remporté le prix du meilleur acteur masculin (critiques) pour la saison 3 de Naagin aux Gold Awards en 2019.

Problème juridique :

Pearl V Puri a été arrêté le vendredi 4 juin 2021 par la police de Mumbai après qu’une plainte a été déposée par une fille mineure contre l’acteur. L’affaire remonte à 4 ans selon les informations. La fille a allégué que Pearl avait pris des faveurs sexuelles de sa part sous prétexte d’obtenir son travail dans l’industrie de la télévision. Un tribunal de Vasai a envoyé samedi l’acteur de télévision arrêté Pearl à 14 jours de détention judiciaire.

Il a été condamné en vertu de la section de la loi sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO). L’acteur a été arrêté en vertu de la section 376 AB de l’IPC, r/w POCSO Act 4, 8, 12,19, 21.

Pendant ce temps, plusieurs amis et collègues de l’industrie tels que Ekta Kapoor, Anita Hassanandani, Karishma Tanna, entre autres, se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur soutien à Pearl V Puri.