Qui est Payton Gendron ? | Le soleil

PEU de temps après qu’une fusillade de masse se soit produite dans un supermarché Top’s à Buffalo, New York, un suspect a été arrêté.

Payton Gendron, 19 ans, a depuis été accusé d’avoir tué 10 personnes dans ce que les procureurs appellent une attaque à motivation raciale.

Payton Gendron est accusé d’avoir tué 10 personnes Crédit : AP

Qui est Payton Gendron ?

Payton est le fils de Paul et Pamela Gendron et est originaire de Conklin, New York.

En mai 2022, il a fait la une des journaux après avoir été arrêté et accusé de plusieurs crimes haineux résultant du massacre de Tops Friendly Supermarket.

Il a depuis plaidé non coupable des accusations portées contre lui et devrait être jugé à une date ultérieure.

Les accusations de Gendron comprennent 14 crimes haineux et 13 infractions liées aux armes à feu, selon ABC13.

S’il est reconnu coupable, Gendron pourrait être condamné à la prison à vie ou recevoir la peine de mort.

Que s’est-il passé au Tops Friendly Supermarket à Buffalo, New York ?

Le 14 mai 2022, au moins 13 personnes ont été abattues dans un supermarché Tops Friendly à Buffalo.

Selon le commissaire de police de Buffalo, Joseph Gramaglia, 10 des 13 victimes ont été tuées, quatre des personnes abattues étaient des employés de magasin et un total de 11 victimes étaient afro-américaines.

Gendron portait un équipement militaire et transportait un fusil dans le magasin tout en diffusant en direct l’événement tragique sur Twitch.

Gendron aurait parcouru plus de 200 milles pour mener à bien l’attaque et aurait mené une deuxième attaque s’il n’avait pas été appréhendé à Tops.

La fusillade a rapidement attiré l’attention nationale et s’est produite à peine 10 jours avant que 19 élèves et deux enseignants ne soient mortellement abattus par Salvador Ramos à la Robb Elementary School d’Uvalde, au Texas.

Payton Gendron a été accusé de 14 crimes haineux Crédit : AP

Qu’a dit Joe Biden à propos de la fusillade ?

Quelques jours seulement après la fusillade de Buffalo, le président Joe Biden s’est rendu à New York pour rencontrer les familles des victimes.

Plus tard, il a tenu une conférence de presse, où il a déclaré que “le mal ne gagnera pas”.

“L’expérience américaine en matière de démocratie est en danger comme elle ne l’a pas été de mon vivant”, a déclaré Biden à l’époque, via AP News.

« Il est en danger à cette heure. La haine et la peur d’être donné trop d’oxygène par ceux qui prétendent aimer l’Amérique mais qui ne comprennent pas l’Amérique.

Il a poursuivi: “En Amérique, le mal ne gagnera pas, je vous le promets. La haine ne prévaudra pas, la suprématie blanche n’aura pas le dernier mot.”

Biden a depuis appelé à des lois plus strictes sur les armes à feu pour aider à prévenir de futures fusillades de masse.