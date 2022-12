Qui est Paul Whelan, l’ancien marine américain détenu en Russie ?

En juin 2020, Whelan a été condamné à 16 ans de travaux forcés dans une prison russe pour espionnage, lors d’un procès qui, selon lui, était politiquement motivé et a accru les tensions entre les États-Unis et la Russie.

Whelan, arrêté le 28 décembre 2018 dans un hôtel de Moscou, a déclaré qu’il pensait que la clé USB qu’il avait reçue d’une connaissance contenait des photos de vacances. Whelan, sa famille et le gouvernement américain ont déclaré à plusieurs reprises que les accusations étaient sans fondement et qu’il avait été piégé.

Le jour où le verdict a été annoncé, Whelan a déclaré qu’il pensait que c’était gagné d’avance et a crié depuis une zone vitrée de la salle d’audience que la Russie “se sent impuissante dans le monde, alors ils prennent des otages politiques”.

Pendant ce temps, Whelan a déclaré jeudi qu’il était “très déçu” que le gouvernement n’ait pas fait plus pour obtenir sa libération, “d’autant plus que le quatrième anniversaire de mon arrestation approche. J’ai été arrêté pour un crime qui n’a jamais eu lieu », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique avec CNN depuis la colonie pénitentiaire russe éloignée où il est détenu. “Je ne comprends pas pourquoi je suis toujours assis ici.”

Suite à l’annonce de la libération de Griner, les avocats russes de Whelan ont également déploré que leur client n’ait pas été inclus dans l’échange. Plus tôt cet été, des rapports ont indiqué que le gouvernement américain tentait de négocier la libération de Griner et de Whelan en échange de Bout.

“Il y avait beaucoup de spéculations à ce sujet et il y avait de l’espoir, Paul et sa famille avaient espéré qu’il rentrerait enfin chez ses parents très âgés”, a déclaré son avocate Olga Karlova au Post.

“Nous ne savons pas exactement pourquoi [he hasn’t been added]peut-être parce qu’il est trop précieux pour l’échange, et ils ont décidé de le garder plus longtemps », a-t-elle ajouté.