Qui est Paul Whelan ? 5 choses à propos du marin toujours en prison russe – Hollywood Life

Crédit d’image : Alexander Zemlianichenko/AP/Shutterstock

Paul Whelan est un ancien marine américain.

Il est emprisonné en Russie depuis près de quatre ans en Russie pour espionnage, bien que le gouvernement américain affirme qu’ils sont sans fondement.

Alors que Brittney Griner a été libérée jeudi, beaucoup se demandent quand Paul sera également libéré de la détention de la Russie.

Années avant Britney Griner a été reconnu coupable d’accusations de drogue en Russie, ancien Marine Paul Whelan, 52 ans, a été reconnu coupable d’espionnage et a été derrière les barreaux en Russie. Le jeudi 8 décembre, la nouvelle a annoncé que la star de la WBNA avait été libérée en échange d’un marchand d’armes Victor Bout et était déjà sur le chemin du retour aux États-Unis, selon le Presse associée.

Mais au milieu de la célébration de sa liberté, des cris de frustration ont été lancés par sa famille et ses amis qui espéraient depuis longtemps que Paul, qui est en Russie depuis près de quatre ans, serait également libre. Voici ce qu’il faut savoir sur lui.

Paul a travaillé comme responsable de la sécurité d’entreprise.

Au moment de son arrestation, Paul était directeur de la sécurité mondiale et des enquêtes pour un fabricant international de pièces automobiles appelé BorgWarner. La société est basée dans le Michigan. Il a également travaillé pour une entreprise appelée Kelly Services, également dans le Michigan, en tant qu’informaticien en sécurité mondiale.

Il est jumeau.

Paul a un frère jumeau nommé David Whelanune sœur nommée Elisabethet un autre frère nommé André. Ils ont été partiellement élevés dans le Michigan. Le jumeau de Paul, pour sa part, s’est rendu disponible pour des interviews. Par NBC4 New York, David a déclaré dans un communiqué qu’il était “tellement content” pour Brittney, mais comme Paul, il est déçu que son frère ne soit pas libéré. “L’administration Biden a pris la bonne décision de ramener Mme Griner à la maison et de conclure l’accord qui était possible, plutôt que d’en attendre un qui n’allait pas se produire”, a-t-il déclaré, notant que la Maison Blanche aurait donné à la famille préavis de la libération de Brittney.

Et dans une interview de 2019 avec le Presse gratuite de Détroit, David a tenté d’expliquer pourquoi Paul avait tant de passeports. “C’était probablement autant un intérêt généalogique qu’autre chose”, a-t-il déclaré. “C’est une de ces choses où c’est comme, eh bien, vous commencez avec deux, donc en obtenir deux supplémentaires ne semble pas si étrange.”

Paul est profondément frustré

Dans une interview de la colonie pénitentiaire russe où il purge une peine, Paul a exprimé sa frustration de ne pas avoir été libéré avec Brittney. “Je suis très déçu que rien d’autre n’ait été fait pour assurer ma libération, d’autant plus que le quatrième anniversaire de mon arrestation approche”, a-t-il déclaré. CNN de son arrestation le 28 décembre 2018. « J’ai été arrêté pour un crime qui n’a jamais eu lieu. Je ne comprends pas pourquoi je suis toujours assis ici.

Viktor Bout : tout ce qu'il faut savoir sur le marchand d'armes échangé avec la Russie pour la libération de Brittney Griner

Selon CNN passant par PERSONNES, il a en outre affirmé qu’il avait été “amené à croire que les choses allaient dans la bonne direction”. Il pensait aussi que “quelque chose se passerait assez bientôt” concernant son emprisonnement. Par NBC 4 New York, le président Joe Bident a déclaré que les États-Unis “n’abandonneront jamais” le combat pour ramener Paul à la maison. “Ce n’était pas un choix de l’Américain à ramener à la maison”, a-t-il déclaré, selon le point de vente. “Malheureusement, pour des raisons totalement illégitimes, la Russie traite le cas de Paul différemment de celui de Brittney.”

Il pourrait passer jusqu’à 16 ans dans la colonie pénitentiaire russe.

Alors qu’il a été initialement détenu en 2018, il a fallu 2020 avant que Paul ne soit condamné à 16 ans de prison russe pour des crimes que les États-Unis et Paul ont déclarés ne pas avoir eu lieu. Le gouvernement américain l’a également classé comme “détenu à tort”, selon NBC4 New York. Il aurait assisté à un mariage pour un camarade Marine, qui se tiendrait à l’hôtel Metropol Moscou. Le directeur de la sécurité a été appréhendé dans sa chambre d’hôtel après avoir apparemment passé du temps avec un citoyen russe et avoir reçu une clé USB contenant des informations “classifiées” dont il ne savait pas qu’elles étaient contenues, selon son avocat.

Paul est né au Canada

Bien qu’il soit associé de manière indélébile aux États-Unis, Paul Whelan a la citoyenneté dans pas moins de quatre pays, selon son fonctionnaire Wikipédia page. Il est né à Ottawa, au Canada, et ses parents sont britanniques, d’origine irlandaise. Outre sa citoyenneté américaine évidente, l’ancien Marine détient également la citoyenneté britannique, irlandaise et canadienne. Il est également connu pour avoir beaucoup voyagé, et souvent en Russie.

